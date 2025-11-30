Successos
Extingit de matinada un incendi en una zona de barraques a la carretera de València de Tarragona
Els Bombers van treballar amb sis dotacions per apagar el foc
Durant la matinada d’aquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han treballat en l’extinció d’un incendi que s’ha originat al voral de la carretera de València, en una zona de barraques situada dins el terme municipal de Tarragona.
Segons han informat, l’avís s’ha rebut a les 02.28 h, i fins al lloc dels fets s’han desplaçat sis dotacions per controlar les flames, que afectaven diversos materials acumulats i vegetació pròxima.
Els Bombers han aconseguit donar per extingit l’incendi a les 04.36 h, després de més de dues hores de tasques. No han transcendit danys personals, i els serveis d’emergències han revisat l’entorn per assegurar que no hi hagués punts calents que poguessin reactivar el foc.