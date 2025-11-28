Política
El ple de la Diputació de Tarragona aprova el pressupost per al 2026 dotat amb 237,5 MEUR
També s’ha donat llum verda al projecte de la variant de la Torregassa a Sant Jaume dels Domenys
El ple de la Diputació d’aquest divendres ha aprovat el pressupost general de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms per al 2026 per un import de 237,5M€, una xifra que suposa un increment 6,8% respecte a l’exercici del 2025. Els comptes s’han aprovat inicialment amb el vot d’una àmplia majoria dels grups polítics de la corporació (ERC, PSC, Junts i PP).
Aquest aprovació permetrà reforçar la col·laboració amb els ens locals de la demarcació, donar suport al teixit cultural i social del Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el Baix Penedès, així com impulsar projectes de millora i manteniment a la xarxa viària i als centres educatius de la Diputació.
Durant la sessió plenària també s’ha aprovat inicialment el projecte constructiu de la variant de la TV-2122, al seu pas pel nucli de la Torregassa, a Sant Jaume dels Domenys amb un pressupost previst de 2,3 M€. Aquesta obra permetrà guanyar en seguretat i visibilitat, a més d’eliminar el trànsit de pas pel centre del nucli urbà i dotant-lo d’una mobilitat més segura. El traçat de la variant es desenvoluparà pel sector sud-est del nucli, enllaçant amb la carretera a l’inici i final del tram. El projecte també inclou una actuació a la travessera actual, que amb l’entrada en funcionament de la variant, passarà a tenir un trànsit exclusivament local. Entre d’altres, s’hi preveu la reordenació de la mobilitat i la implantació d’una plataforma única en els trams més estrets per millorar la convivència entre vehicles i vianants.
A més, s’ha donat llum verda al projecte de construcció d’una rotonda a la carretera TV-7048 i la construcció d’accés a la urbanització de Castellmoster, al municipi de Castellvell del Camp, amb un pressupost previst de 509.130,61 euros.
El ple ordinari del mes de novembre ha començat amb lectura de la Declaració institucional amb motiu del 25N, Dia internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones.