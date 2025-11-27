Judicial
El productor tarragoní Óscar Cornejo, condemnat a dos anys de presó per divulgar informació de Rocío Flores
El tribunal els imposa també 200.000 euros d’indemnització i inhabilitació especial per divulgar un succés de Rocío Flores quan era menor
Óscar Cornejo, productor executiu amb arrels a Tarragona, i Adrián Madrid, fundadors de La Fábrica de la Tele, han estat condemnats a dos anys de presó, a una indemnització de 200.000 euros i a dos anys d’inhabilitació especial per exercir la seva professió. La sentència, dictada per l’Audiència Provincial de Madrid, els declara responsables d’un delicte de revelació de secrets pel documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en què es van divulgar dades sobre un succés que va involucrar Rocío Flores quan era menor d’edat.
El tribunal considera que el documental “contenia dades de la vida i de la intimitat de Rocío Flores Carrasco, nascudes quan era menor, que van ser difoses sense el seu consentiment ni autorització”. La sentència destaca que aquestes revelacions van estigmatitzar la jove, vulnerant el seu honor, la seva imatge i el dret a la reinserció social, ja que es van fer públics documents inclosos en un procediment judicial de menors, que gaudeixen de protecció especial.
Rocío Flores, actualment de 29 anys, havia iniciat la demanda fa temps després de l’emissió del documental, que va ser inicialment arxivada però posteriorment recorreguda. El jutge recorda que, encara que les dades siguin certes, “no tenen per què ser objecte d’accés i coneixement públic” quan afecten menors.
Óscar Cornejo, que va residir a Bonavista fins als 18 anys i manté família a la ciutat, és conegut per la seva trajectòria a Sálvame i altres formats de La Osa Producciones, com Malas Lenguas, Directo al Grano i No somos Nadie.