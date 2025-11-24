Gastronomia
Tarragona serà l’epicentre de la gastronomia espanyola el 2026
La ciutat serà la primera de Catalunya que aculli la gala en la qual es reparteixen els Sols de la Guia Repsol
La ciutat de Tarragona acollirà la Gala dels Sols de la Guia Repsol 2026, on es revelaran els restaurants guardonats del proper any. L’esdeveniment tindrà lloc el dilluns 16 de febrer al Palau Firal i de Congressos, sota el lema “Seguim provant coses noves”, i reunirà més de 200 xefs, personalitats i mitjans acreditats de tot Espanya.
Els actes previs en començaran diumenge 15 de febrer a Reus amb una gran festa de benvinguda als guardonats, destinada a “escalfar motors” abans de la cerimònia principal. Així mateix, la localitat d’Alcanar, a les Terres de l’Ebre, serà la seu de l’entrega dels Soletes de primavera 2026, la distinció més jove de la Guia Repsol, que premia locals amb encant, proximitat i propostes úniques.
Catalunya, recentment reconeguda com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, és la comunitat amb més restaurants amb Sols Guia Repsol a Espanya, sumant un total de 114. A la província de Tarragona es troben 13 d’aquests establiments, consolidant a la regió com a referent nacional d’excel·lència culinària, amb 9 restaurants distingits amb la màxima categoria de tres Sols.
L’anunci oficial de la seu de la Gala ha tingut lloc a la Sala Sarcòfag del Pretori romà de Tarragona, amb la presència de representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, els ajuntaments de Tarragona, Reus i Alcanar, i la direcció de Guia Repsol. Les autoritats han destacat la importància de l’esdeveniment per projectar Tarragona i el seu entorn com a referent gastronòmic internacional.
Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, ha ressaltat que la celebració de la gala Repsol a Tarragona representa un llegat per consolidar el lideratge gastronòmic de la regió. Per la seva part, Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació, ha destacat l’oportunitat de mostrar la quantitat, qualitat i diversitat de productes agroalimentaris i establiments de restauració locals.
La Gala dels Sols Repsol és també un aparador d’innovació i talent culinari. María Ritter, directora de Guia Repsol, ha subratllat que Catalunya concentra xefs referents internacionals i que Tarragona, amb els seus productes del Mediterrani i del Delta de l’Ebre, és el lloc idoni per celebrar aquest reconeixement.