Seguretat
L’EMT i la Guàrdia Urbana reforcen els protocols de seguretat als autobusos de Tarragona
L’EMT i la Guàrdia Urbana han reforçat la coordinació per actualitzar els protocols de seguretat als autobusos municipals, en un moment marcat per actes vandàlics i robatoris al transport públic
L’Empresa Municipal de Transports (EMT) i la Guàrdia Urbana han mantingut aquest divendres una reunió de treball per intensificar la coordinació i actualitzar els protocols de seguretat del transport públic municipal. La trobada arriba després de diversos episodis vandàlics recents que han afectat autobusos de la xarxa i que han comportat la detenció de diversos joves.
La reunió, encapçalada per la consellera de Mobilitat i presidenta de l’EMT, Sonia Orts, i per representants del comitè d’empresa, ha servit per revisar el protocol intern d’actuació davant situacions de conflicte i incorporar millores proposades per la plantilla. Per part de la Guàrdia Urbana hi han assistit l’inspector i sostcap Alberto Lacueva i el sostinspector Jordi Martí.
Durant la sessió s’han analitzat els escenaris més habituals que poden afectar la seguretat dels usuaris i del personal conductor. Tant l’EMT com la Guàrdia Urbana han destacat la bona coordinació actual i han reafirmat la voluntat de reforçar-la per garantir una resposta ràpida i efectiva en cas d’incidències. Segons l’EMT, aquesta revisió del protocol representa un pas endavant per millorar l’experiència de les persones usuàries i assegurar les millors condicions de treball del personal.
Detencions per actes vandàlics i robatoris
La reunió s’ha produït en un context marcat per actuacions recents de la Guàrdia Urbana. El cos policial ha detingut quatre menors d’edat relacionats amb danys contra autobusos de l’EMT i robatoris a passatgers. El 17 d’octubre, dos joves van ser arrestats per danys valorats en 6.000 euros. Un dia abans, una conductora va alertar que un grup de joves havia llançat pedres contra un autobús a l’N-340, trencant dos vidres del vehicle.
A finals d’octubre, la policia també va detenir dues persones per sostreure objectes a usuaris del transport municipal, mentre que un altre menor està investigat per amenaces a dos treballadors de l’EMT.