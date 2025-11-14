Societat
Mémora presenta a Tarragona una guia pionera per humanitzar l’última etapa de la vida
La guia és fruit del diàleg i reflexions d'un grup interdisciplinari en el qual han participat filòsofs, personal sanitari, psicòlegs i treballadors socials.
Fundació Mémora ha presentat a Tarragona la nova guia Pacificar el final de vida, un document que recull bones pràctiques i orientacions per acompanyar amb serenitat i dignitat les persones en l’última etapa de la vida. Elaborada conjuntament amb la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull, la guia s’adreça tant a professionals de la salut i de l’àmbit social com a famílies i ciutadania.
La presentació va tenir lloc en una jornada coorganitzada per Mémora i la Universitat Ramon Llull, que va reunir 80 assistents. L’acte va començar amb la conferència Pacificar el final de la vida: un repte ètic i humanista, a càrrec del filòsof i teòleg Francesc Torralba, que va remarcar la importància de cuidar les dimensions física, emocional, social i espiritual en el procés de final de vida.
La jornada també va comptar amb el testimoni de Karla Islas, que va participar en l’elaboració de la guia i va reflexionar sobre el paper de la comunicació en moments d’extrema vulnerabilitat. Islas va explicar com el diagnòstic de la malaltia del seu marit la va marcar profundament i va reivindicar la necessitat d’un acompanyament humà, empàtic i ben comunicat.
Posteriorment, es va presentar el procés de creació de la guia amb la intervenció de diversos professionals del grup de treball interdisciplinari: el metge Jaume Padrós, la treballadora social Maria Antònia Rocabayera i l’infermer Josep París. Tots tres van destacar la voluntat de crear una eina que ajudi a humanitzar el final de la vida i acompanyar millor les persones i famílies.
Segons José Joaquín Pérez, director general de Fundació Mémora, és fonamental promoure la reflexió i aportar recursos que permetin afrontar aquesta etapa “amb més tranquil·litat i de forma digna”, tant des de l’àmbit professional com des de l’entorn familiar.
Una guia per transformar l’acompanyament al final de la vida
El document és el resultat del treball conjunt de filòsofs, professionals sanitaris, psicòlegs i treballadors socials, que han aportat mirades complementàries per oferir recomanacions pràctiques aplicables en hospitals, centres socials i també a les llars.
