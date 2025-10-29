Televisió
El programa d’Alberto Chicote arriba a Tarragona: busquen el millor suquet de peix de la ciutat
Quatre restaurants competeixen per demostrar qui fa millor aquesta recepta tradicional catalana
La tercera temporada del programa Batalla de Restaurantes, presentat pel xef Alberto Chicote, arrencarà a Tarragona amb un desafiament: descobrir quin és el millor suquet de peix de la ciutat. Quatre restaurants de la capital tarragonina competiran per demostrar qui fa millor aquesta recepta tradicional catalana.
El premi en joc no només és econòmic, amb 10.000 euros en joc, sinó també el reconeixement de ser el referent gastronòmic local en suquet de peix. Aquest plat, emblema de la cuina marinera de Tarragona, serà el centre de totes les mirades durant l’emissió del primer capítol.
El programa, que ja ha tingut èxit en temporades anteriors, combina la competició entre establiments, l’avaluació d’experts i la participació directa de Chicote. Cada restaurant haurà d’impressionar amb sabor, presentació i creativitat, mantenint l’essència de la recepta tradicional que defineix el suquet.
Els seguidors del programa i de la gastronomia tarragonina podran veure el primer capítol en preestrena a Atresplayer Premium, mentre que la seva emissió oficial a laSexta està programada per al dimarts vinent, 4 de novembre, a les 22:45 hores.