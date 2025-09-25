Futbol
L’Eldense arriba invicte a Tarragona en un cara o creu per Luis César
El Nàstic ha de millorar el seu joc contra un conjunt que només ha rebut un gol en quatre partits.
El CD Eldense arriba demà a Tarragona invicte en quatre partits en el que serà un cara o creu per Luis César. L’entrenador gallec, discutit pels resultats i el joc del Gimnàstic, necessita una victòria per silenciar les crítiques i mantenir-se al càrrec. Una altra mala imatge el pot condenar a l’acomiadament i davant tindrà un conjunt valencià que arriba en bona dinàmica.
L’equip eldenc, després de descendir la temporada passada de Segona Divisió, és quart a la classificació i només ha encaixat un gol en les primeres jornades de lliga. Precisament, la seva solidesa defensiva és un dels seus punts forts amb una línia de cinc amb centrals vinguts de fora. Dario Dumic, bosnià, i Floris Smand, holandès, són fixes a l’eix central, acompanyats pel català Arnau Gaixas. Javi Cabello, el tècnic de l’Eldense que va arribar aquest estiu, aposta per jugar amb dos carrilers. La posició a vegades l’ocupen extrems, com Ibarrondo, o laterals, com Jaime Vallejo o David Ruiz. L’entrenador valencià té el dubte de si podrà comptar demà amb Jesús Clemente, lateral dret, que arrossega molèsties. Cal destacar que l’únic gol encaixat per l’Eldense va ser al camp del CD Teruel en el temps de descompte.
Poc gol
Si la defensa és la gran arma del conjunt eldenc, l’atac és la seva assignatura pendent. Només ha marcat tres gols en quatre partits, però els hi ha tret profit amb dues victòries. Cabello compta amb una plantilla jove, però que compta amb dos veterans que remenen l’equip. Aquests són Fidel, el número 10, que ocupa la mitja punta. Ha disputat tots els minuts i ve de jugar a primera amb l’Elx i a Segona amb l’Albacete. El mig del camp grana haurà d’estar-hi a sobre per evitar que filtri passades a la gran amenaça a l’atac: Dioni. De veterà a veterà, el davanter malageny és la referència dels valencians i ja ha vist porteria aquesta temporada. Els joves Marco Bustillo i Nacho Quintana són els dos migcentres habituals al doble pivot de l’Eldense.
«Plus de dificultat»
Per l’entrenador dels valencians, la mala dinàmica del Nàstic afegirà un «plus de dificultat» al partit. «Esperem una millor versió dels grana. Ens equivoquem si mirem la classificació. Anem a jugar contra un dels millors del grup i haurem de fer un partit molt complet si volem guanyar», va exposar Javi Cabello ahir en sala de premsa. El tècnic també va mostrar la voluntat de portar la iniciativa al partit des de bon començament.
La reacció no pot esperar
Amb tot, la reacció del Nàstic no pot esperar. L’inici de lliga no ha sigut bo i, tot i que encara és molt aviat, si es vol lluitar per l’ascens no es poden perdre tants punts. Tothom mirarà a la banda, on César es jugarà el lloc, però això no ha de descentrar l’equip, que ha de millorar, i molt, a les dues àrees. Tornen Morgado i Kaptoum després de sanció i podrien tenir lloc a l’onze. Almpanis podria sumar la primera titularitat.