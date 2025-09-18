Reconeixement
La Xarxa Santa Tecla ret homenatge a les persones que es jubilen
Aquest any, 29 professionals de diferents àmbits han finalitzat la seva etapa laboral a l'organització i han rebut el reconeixement per la seva trajectòria
Aquest dimecres la Xarxa Santa Tecla ha celebrat el tradicional acte de reconeixement a les persones que s'han jubilat durant el darrer any, concretament en el període comprès entre setembre de 2024 i agost de 2025.
L’acte ha tingut lloc al Seminari Tarraconense i ha aplegat les persones homenatjades que hi han pogut assistir, amb la presència de les seves famílies i de companys i companyes que els han acompanyat durant la seva etapa professional.
Com és tradició, han rebut com a obsequi una reproducció dels antics pots de farmàcia que hi havia a la farmàcia de l’Hospital de Santa Tecla, serigrafiats amb la històrica Tau de Tarragona, i han rebut l’agraïment pels seus anys de dedicació i servei des dels diferents àmbits de treball de la Xarxa Santa Tecla.
L’acte ha estat presidit pel director general de la Xarxa Santa Tecla, Dr. Joan Maria Adserà, acompanyat d’una representació de l’equip directiu i de responsables de les diferents àrees de les persones homenatjades.
Aquest darrer any, a la Xarxa Santa Tecla Sanitària, Social i Docent s’han jubilat un total de 29 persones.