La Contra Cultural
Una sessió entre l’humà i l’algoritme
El pròxim 27 de setembre la productora i artista AWWZ presentarà al Now Fest de Tarragona, organitzat pel Jardí Digital, un pioner b2b amb intel·ligència artificial
La catalana AWWZ és considerada una de les Dj, productores i artistes més reconegudes d’Espanya i Llatinoamèrica. Fusiona electrònica, ambient i ritmes urbans, i en la seva faceta de Dj, ha treballat en festivals de referència com el Sónar Festival (Barcelona, Lisboa i Buenos Aires), i ha fet ballar en sessions reconegudes mundialment, com el Boiler Room d’Espanya i Mèxic.
La setmana que ve, AWWZ vindrà a Tarragona a presentar un dels seus últims projectes. Es tracta de AWWZ B2B amb IA, que tal com explica la mateixa artista, no és altra cosa que un Back-to-Back o, cosa que és el mateix, «una sessió amb dos Djs a l’escenari, en què primer un posa un tema i després el posa l’altre, creant una mena de diàleg entre tots dos».
La particularitat de la proposta d’AWWZ és que aquest segon Dj és la intel·ligència artificial. «Quan vam començar a treballar en el projecte volíem trobar la manera d’involucrar la IA en el món de la música d’una manera creativa. Així va sorgir la idea de fer un B2B Dj Set amb la IA», detalla la productora. El projecte, explica, s’ha anat treballant a mesura que ha avançat, i s’ha millorat la manera com la IA interactua amb AWWZ. «El que fem no és un reemplaçament d’un DJ», aclareix. «Actualment, hi ha IA que funcionen com si ho fossin, però en realitat el que fan és seleccionar pistes de sons. En el nostre cas, el que fa la IA és escollir temes d’una llibreria concreta». És per això, explica l’artista, que cada sessió és diferent, perquè ella mai no sap quin tema seleccionarà la IA en cada moment.
En la sessió AWWZ B2B amb IA, explica, també hi ha un element visual: «Hem generat una mena de metahumà que s’assembla una mica a mi, i ho acompanyem d’un visual molt potent, perquè d’aquesta manera el públic pot veure molt clarament quan està punxant la IA i quan estic punxant jo».
Aquesta sessió Human vs Machine forma part de la programació del Now Fest, el Festival Europeu d’Art, Disseny, Intel·ligència Artificial, Makers 3D i Experiències immersives d’El Jardí Digital, que es farà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre al Refugi 1 del Port de Tarragona,
La sessió AWWZ B2B amb IA forma part de la programació de dissabte 27 de setembre, que inclou també un extens programa de conferències, performances, exposicions, instal·lacions immersives, experiències de realitat virtual i sessions de Dj entre altres.
Tota la programació, així com la compra d’entrades, estan disponibles a la web d’El Jardí Digital(https://eljardidigital.cat).