Camp de Tarragona
Surt a licitació l’encàrrec per implantar l’aplicació mòbil de seguretat ciutadana
L'app compartida s'utilitzarà a Reus, Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona
Aquest matí, l’Ajuntament de Reus per encàrrec propi i dels ajuntaments de Cambrils, El Catllar, La Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp i Tarragona ha publicat la licitació del contracte per dotar-se d’un sistema de gestió i d’una aplicació mòbil compartida de seguretat ciutadana que permeti a la ciutadania comunicar-se de manera fàcil i immediata amb els cossos de seguretat per motius de seguretat o per demanar ajuda en situacions d’emergència.
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, ha afirmat que «la licitació de l’encàrrec suposa un pas decisiu per dotar-nos d’una aplicació útil i àgil, que ha de millorar la seguretat de la ciutadania del territori; i suposa la concreció d’uns característiques tècniques i funcionalitats que hem acordat entre tots els municipis implicats per gaudir d’una eina que connecti la ciutadania amb la policia local de manera immediata i innovadora».
Per la seva banda, Rubén Viñuales, ha destacat que «aquest anunci suposa un pas més per aconseguir que l’aplicació de seguretat sigui una realitat el més aviat possible». El batlle ha assegurat que «amb la posada en marxa d’aquesta aplicació s’encetarà un nou capítol en la manera d’entendre i d’abordar la seguretat».
L’Ajuntament de Reus és l’encarregat de la tramitació de l’expedient de contractació d’acord amb el conveni de cooperació signat el passat 28 de gener i que va suposar el tret de sortida de la licitació del contracte pel subministrament, integració, implantació, suport i manteniment de l’aplicació mòbil i el sistema de seguretat ciutadana.
L’aplicació de seguretat
El sistema digital de seguretat es materialitzarà amb una aplicació per a dispositius mòbils, gratuïta i de fàcil utilització que agilitzi les comunicacions entre la ciutadania i els cossos municipals de seguretat i, en definitiva, permeti oferir una resposta més ràpida, eficient i efectiva en casos d’urgència o de seguretat ciutadana.
Igualment, el sistema digital de seguretat ha de permetre una comunicació àgil entre els diferents cossos de seguretat i crear així una xarxa de cooperació interterritorial dels diferents municipals amb un sistema de gestió interna.
L’aplicació permetrà enviar missatges d’alerta i fer trucades davant d'una emergència ciutadana, les quals seran dirigides automàticament a la policia local més propera, així com rebre informació constant dels cossos municipals de seguretat. Només amb finalitat de seguretat ciutadana, l’aplicació ha de permetre la transferència de dades personals de la ciutadania que puguin ser clau, així com la geolocalització de l’avís.
El sistema també permetrà en les seves comunicacions la segmentació de les persones usuàries per perfils i categories amb necessitats de seguretat diferents com ciutadania, comerç local, empreses, professionals sociosanitaris, educadors, persones en situació de vulnerabilitat, etc.
El pressupost base de licitació per als quatre anys de la durada prevista del contracte és de 904.032,41 euros, a repercutir entre tots els municipis implicats proporcionalment a la seva població. El pressupost inclou els costos de subministrament i implantació, de suport i manteniment al núvol; així com millores addicionals en consultoria i programació.
La implantació i subministrament té una durada de 12 mesos a partir de l’endemà de la formalització del contracte. Finalitzada la implantació, es començarà a proporcionar el servei de suport, manteniment i actualització prestat al núvol incloent les possibles millores per consultories o programacions de 3 anys.