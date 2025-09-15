Cultura
El Festival La Terrasseta ja és adolescent
El certamen independent ha arribat enguany a la seva catorzena edició i demana més implicacions de les institucions per continuar
El Festival La Terrasseta va arribar aquest cap de setmana a la seva catorzena edició. El certamen feminista de música i art independent ja s’ha consolidat a les festes tarragonines i cada cop té un públic més fidel.
«Som adolescents. Mantenim l’esperit de ser un festival petit que en certa forma dona el tret de sortida a Santa Tecla. Amb una programació de música independent i cultural que normalment no arriba a la ciutat», va explicar ahir Aida Bañeres, directora del certamen.
Durant els diferents dies de festival, hi han passat grups de música de tots els estils, arribant a un públic intergeneracional. «Són horaris on poden venir els petits i també els grans. Per això també fem els concerts a la tarda, perquè puguis venir amb la teva neboda o filla», va dir Bañeres.
També hi va haver espai per les arts escèniques ahir a la tarda, amb el Cabaret de Circ. El parc Saavedra es va omplir de famílies que van gaudir de les propostes de diferents artistes d’arreu de la península en un ambient distès de diumenge.
Els grans reien de les ocurrències i ximpleries d’en José Luis, el presentador, mentre els petits, asseguts a primera fila, badaven amb les acrobàcies i coreografies. Cada cop ha anat creixent més, però l’organització, conformada al 100% per dones, té clar que és un festival petit «per convicció».
«És una fórmula una mica complicada. Fa molt anys era gratuït, però ara hem hagut de fer entrades accessibles per la majoria de gent. El suport de les institucions públiques és molt important. S’ha d’ajustar perquè puguem continuar existint. No volem vincular-nos a haver de vendre alcohol per a poder-ho pagar», va concloure Bañeres. La Terrasseta fa les coses diferent. I per això és un festival únic a la ciutat.