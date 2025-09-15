Política
ERC demana un bon dispositiu de recollida de la brossa per Santa Tecla
Els republicans denuncien la deixadesa viscuda per Sant Magí i avisen que Tarragona no pot tornar a projectar la imatge de ciutat bruta i desorganitzada
El Grup Municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona exigeix a l’alcalde Rubén Viñuales que posi en marxa un dispositiu de neteja i recollida de la brossa eficient «per garantir que durant les festes de Santa Tecla els carrers de Tarragona es mantinguin en condicions dignes».
Els republicans alerten que la imatge viscuda fa només un mes per Sant Magí, amb contenidors desbordats i bosses de brossa acumulades durant hores, no es pot repetir de cap manera. «El govern del PSC va demostrar una manca de planificació i una deixadesa en la gestió d’un servei bàsic. Tarragona no pot permetre’s aparèixer davant veïns i visitants com una ciutat bruta i mal gestionada», ha denunciat el portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig.
A més, ERC recorda que Santa Tecla concentra encara més activitat al carrer que Sant Magí, amb milers de persones gaudint dels actes de cultura popular, concerts i cercaviles. «Justament per això cal reforçar el dispositiu, dimensionar-lo correctament i posar en el centre la cura de l’espai públic. No estem parlant només d’imatge: és una qüestió de salut pública, convivència ciutadana i respecte pels tarragonins i tarragonines. Ningú hauria de llevar-se amb els carrers plens de deixalles ni amb les olors i pudors que fan la ciutat irrespirable després de la festa», ha insistit Puig.
ERC reclama, també, un reforç en la neteja immediata després dels principals actes i un manteniment més acurat dels contenidors, molts dels quals acumulen brutícia des de fa mesos i desprenen males olors, especialment els dies de calor.