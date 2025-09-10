Festes
Repsol dona suport un any més a tretze entitats relacionades amb Santa Tecla
La companyia és la patrocinadora oficial de la Festa Major i ha col·laborat amb projectes vinculats a la celebració
La Casa Canals de Tarragona va acollir ahir a la tarda una nova edició de l’Aperitiu de Santa Tecla, l’acte amb el qual Repsol dona el tret de sortida a la Festa Major i aprofita per presentar les seves col·laboracions amb entitats i projectes vinculats a la celebració. «És una mostra del compromís de Repsol, una col·laboració de més de 25 anys. No només econòmicament, sinó també d’altres formes. Santa Tecla i Repsol ja són dues idees que van unides», va exposar Javier Sancho, director del complex industrial de Repsol a Tarragona.
Des de la companyia s’ha donat suport a 13 iniciatives i projectes relacionats amb la festa. Un exemple són els nous vestuaris de l’Àliga de Tarragona, que enguany celebra les seves 40 tecles, i de la Cucafera. També subvencionarà els vestits dels portadors del Drac de Sant Roc i dels Diables Voramar, tot i que aquests veuran la llum l’any vinent. «Dintre de les nostres polítiques de suport al territori, tenim una forta empenta en tots els temes vinculats al patrimoni cultural. I això és la nostra festa, les colles i les entitats», va afegir Sancho.
Vestuari fet a Reus
L’Aperitiu va comptar amb la presència de Josep Maria Casas, sastre de la botiga El Barato de Reus, qui ha estat responsable de la confecció dels vestits de les diferents entitats del seguici. «Ha sigut un camí bonic, compartit en tot moment amb les colles», va expressar Casas.
Més enllà, les col·laboracions de Repsol també han permès tirar endavant alguns actes commemoratius d’altres aniversaris, com per exemple els 200 anys dels Gegants Vells de Tarragona i del Cos del Bou. O també amb el 50è aniversari del Cos de Bastoners de l’Esbart Santa Tecla. Pel que fa als castells, Repsol dona suport amb diferents iniciatives a les quatre colles castelleres de la ciutat. Un exemple és la nova xarxa del local de la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau. A banda, una de les novetats d’enguany també ha sigut l’ajuda a Missió Seguici, el nou joc de taula de les festes, que estarà disponible a partir de demà.
Amb tot, l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, va voler agrair el compromís de Repsol amb la Festa Major de la ciutat. «L’Ajuntament impulsa les festes. És un pressupost de 800.000 euros. 12 dies. Això ni l’emperador Còmmode a Roma. I el suport de l’empresa és molt important. Al final, Santa Tecla és de les entitats, que fan que la festa sigui el que és i que sigui un èxit», va expressar el batlle tarragoní.