Cultura
El govern del PSC quadruplica la inversió prevista per a la Biblioteca Pepita Ferrer en el mandat passat
Ha redimensionat la proposta de l’anterior executiu, passant dels 1.300 als 2.471 metres quadrats
L’Ajuntament de Tarragona invertirà 8 milions d’euros en la construcció de la nova Biblioteca Pepita Ferrer. El govern municipal (PSC) ha apostat per redimensionar la proposta que van plantejar ERC, Junts per Tarragona i la CUP durant el mandat passat. L’executiu socialista ha decidit quadruplicar el pressupost previst inicialment d’1,8 milions d’euros, així com duplicar la superfície final del futur equipament.
El juny del 2022, l’anterior govern va licitar la redacció del projecte bàsic i educatiu per a l’ampliació i reforma de la Biblioteca de Torreforta. Aquesta disposaria de 1.300 metres quadrats i ocuparia un espai del Mercat de Torreforta que actualment està en desús, segons els plecs tècnics. El gener del 2023, es va adjudicar el contracte, el qual es va resoldre el passat mes de març per mutu acord entre l’Ajuntament i l’empresa guanyadora. La companyia ha rebut 28.000 euros de compensació pels treballs que havia fet fins al moment de l’extinció.
L’executiu actual va frenar aquest procediment perquè considerava que el plantejament que s’havia fet no era «òptim». Així ho explica la consellera de Cultura, Sandra Ramos, qui assenyala que «els espais previstos eren absolutament insuficients per fer una biblioteca de les que entenem del segle XXI». A més, apunta que «per poder accedir-hi, primer havies d’entrar al mercat». «Els tècnics de Cultura i els d’Arquitectura ens deien que aquesta proposta no era la més adequada», assegura l’edil.
Aquesta setmana, l’Ajuntament ha tornat a licitar la redacció del projecte. Aquest cop, però, en forma de concurs. Ara, la superfície prevista per al nou equipament és de 2.471 metres quadrats. Ramos indica que el nou edifici «agafarà part del mercat i una de les sales infantils de lectura de l’actual Pepita Ferrer». També afectarà una part el centre cívic.
La consellera recorda que Ponent és «una de les zones de creixement de la ciutat» i, per tant, calia tenir «els metres quadrats indispensables» per cobrir la demanda actual i futura. En aquest sentit, apunta que s’han definit les necessitats en «el Pla d’Usos que s’ha treballat amb la Generalitat».
Fent calaix
Els pressupostos del 2024 contemplaven una partida d’1,9 MEUR per a la nova Biblioteca Pepita Ferrer i els comptes d’aquest 2025, una altra d’un milió. Segons el pla d’inversions plurianuals del govern municipal, està prevista una reserva de 2,4 MEUR per al 2026. «Hem anat fent calaix i els diners no ens faltaran», remarca la segona tinent d’alcalde, qui apunta que les obres podrien començar «a finals de l’any vinent o principis del 2027».
Encara caldrà esperar una mica més per a la futura biblioteca de Sant Pere i Sant Pau, ja que ara s’està prioritzant la de Torreforta. Això sí, Ramos explica que ja s’han adjudicat les obres del Punt de Lectura del barri cooperativista: «Serà un espai petit, però, com a mínim, es donarà el servei perquè tindrà préstec interbibliotecari i hi haurà activitat per fomentar la lectura».