Pesca
Armadors i mariners de la flota de peix blau de Tarragona arriben a un acord i surten a pescar
L'entesa passa pel pagament de dues pagues dobles i el respecte de les vacances
Els armadors i mariners de la flota de peix blau de Tarragona han arribat a un acord que dona per tancada la vaga iniciada ara fa divuit dies. L'entesa passa pel pagament de dues pagues dobles l'any als mariners i el respecte de les vacances, principalment.
D'altra banda, els mariners han cedit en la reivindicació de cobrar un sou fix mensual, mentre que els armadors s'han compromès a no denunciar-los després d'iniciar la vaga de forma no oficial, segons ha explicat el president de la Confraria de Tarragona, Esteve Ortiz. L'acord ha estat signat per part d'armadors, mariners, la Confraria de Tarragona i el director general de pesca de Catalunya. D'aquesta manera, les cinc embarcacions de peix blau han sortit de nou a la mar aquest dijous.
Inicialment, els mariners de la flota de peix blau de Tarragona reclamaven cobrar un sou fix mensual. Segons el president de la Confraria, Esteve Ortiz, es tracta d'una mesura «inviable» que podria suposar «la ruïna de les barques» i no s'ha inclòs a l'acord. Per contra, l'entesa sí que reflecteix el compliment de la normativa vigent, amb el respecte del pagament de les pagues dobles semestrals i el respecte de les vacances dels treballadors. D'altra banda, els armadors s'han compromès a no denunciar els mariners després d'iniciar la vaga de forma no oficial i a canvi, els mariners han acceptat incloure els dies de vaga fets dins el període de vacances establerts.
Amb tot, Ortiz apunta que es tracta d'un «bon acord» tant per als 80 mariners com pels cinc armadors implicats. La flota tarragonina era l'única del litoral del sud de Catalunya que es trobava en vaga fins aquest dijous. Amb tot, des de la Confraria insisteixen en alertar sobre l'impacte que tenen en les captures de seitó i sardina els exemplars de tonyines i peixos espasa. En aquest context, el president de l'organisme ha insistit en demanar a l'administració catalana que faciliti la pesca d'aquests depredadors del peix blau.