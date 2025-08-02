Esports
L’Anella Mediterrània, epicentre de l’esport d'elit amb mil esportistes i més de 34.000 aficionats
Tarragona acull per primera vegada el Tarragona Premier Pàdel i el Campionat d’Espanya absolut d’atletisme
L'esport d'elit és el gran protagonista aquesta setmana a Tarragona. Segons les primeres dades, uns 940 esportives i més de 34.000 aficionats hauran passat per l'Anella Mediterrània des del passat diumenge 27 de juliol, quan va començar el Tarragona Premier Pàdel al Palau d'Esports Catalunya i fins demà diumenge 3 d'agost amb la final d'aquest esdeveniment esportiu mundial i les últimes proves del Campionat d'Espanya absolut d'atletisme que va començar ahir reunint als millors atletes estatals del moment.
Són dues cites esportives de primer nivell que han arribat a la ciutat per primera vegada i que en acabar la setmana hauran reunit, segons els primers càlculs, 35.000 persones entre padelistes (240), atletes (més de 700) i públic dels dos esdeveniments.
L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que aquest dissabte al matí ha assistit als dos esdeveniments, ha manifestat que «és un orgull veure Tarragona convertida en l'epicentre de l'esport estatal i internacional» i ha afegit que «estem vivint una setmana plena d'esport d'elit, acollint a milers d'esportistes i aficionats, gent que practica i gent que estima l'esport. Es torna a demostrar la capacitat organitzativa, les magnífiques instal·lacions esportives i el tracte i el talent humà que tenim a la ciutat. I es torna a evidenciar el compromís i la ferma aposta d’aquest govern municipal amb l’esport com a motor de cohesió social i dinamització. Tarragona és una capital esportiva de referència i cal agrair tota la feina que es fa perquè això sigui així».
Des d'ahir i fins demà diumenge al vespre, l'estadi d'atletisme Natalia Rodríguez acull la 105a edició del Campionat d'Espanya absolut d'atletisme amb un total de 42 proves en categories femenina i masculina: 38 individuals i quatre de relleus.
Avui a les 9.50 h s'han disputat els 10.000 metres marxa en categoria femenina en els quals s'ha pogut veure el retorn de la campiona i subcampiona olímpica, bicampiona i plusmarquista mundial, María Pérez, entre altres aletes d'alt nivell com l'Antía Chamosa, Raquel González, Paula Juárez i Lidia Sánchez-Puebla. Durant avui i demà es podran veure altres proves com les de llançaments, salts, mig fons i fons, tanques, competicions de velocitat, marxa i proves combinades.
En total, en aquest campionat d'atletisme participen 117 clubs i hi haurà representants de les 17 federacions autonòmiques, sent Catalunya la federació que aporta un major nombre d'atletes al campionat (147 atletes), per davant de la Comunitat de Madrid (111) i la Comunitat Valenciana (78). També Catalunya aporta el nombre més gran de clubs (21), pels 17 de Madrid i els 11 del País Basc.
Pel que fa al Tarragona Premier Pàdel, el circuit professional mundial del pàdel que s'està celebrat al Palau d'Esports Catalunya, avui a les 12 h comencen les semifinals i a partir de les 17 h de demà diumenge tindran lloc les esperades finals.