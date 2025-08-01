Política
ECP valora positivament la desestimació dels recursos sobre el contracte de la neteja
Des de la formació asseguren que «la signatura del contracte no és el final del camí, sinó el començament de la tasca que cal dur a terme per garantir una ciutat neta, sostenible i amb condicions laborals dignes»
Des d’En Comú Podem valoren positivament que finalment s’hagi signat el contracte del nou servei de neteja a Tarragona. Des de la formació asseguren que «és una bona notícia per a la ciutat, ja que posa fi a una situació d’interinitat que ha afectat greument la qualitat del servei». Tanmateix, han afirmat que «la signatura del contracte no és el final del camí, sinó el començament de la tasca que cal dur a terme per garantir una ciutat neta, sostenible i amb condicions laborals dignes».
Per aquest motiu demanen que l’empresa concessionària, Urbaser, comenci a treballar amb màquines que utilitzin aigua reciclada, que la plantilla disposi de les millores laborals i salarials que es mereix, que es retirin els contenidors soterrats que generen pudors i insalubritat, que es netegin la resta d’illes de contenidors i que es comenci a tancar contenidors per tal de millorar la ràtio de reciclatge de la ciutat.
Tot i la signatura del contracte, «el procediment no està del tot resolt ja que encara hi ha cinc recursos judicials pendents de resolució, entre els quals un presentat pel mateix Ajuntament, en què impugnem directament aquesta adjudicació». Per tant, la situació podria experimentar canvis importants.
A més, des d'ECP esperen que la nova concessionària impulsi, per encàrrec municipal, campanyes de sensibilització i educació ambiental, ja que cal implicar la ciutadania i generar consciència col·lectiva per garantir l’èxit d’un servei tan essencial. «La millora ha de ser palpable en poques setmanes perquè la ciutadania recuperi la confiança en un servei que paguem entre totes i tots», han conclòs.