ERC desmenteix el Govern i assegura que si que es poden aturar els camps de futbol de la Planota

El grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Tarragona ha desmentit el Govern municipal, que assegura que no pot aturar el nou camps de futbol a l’Anella Verda de Tarragona, a la Planota, a tocar del Catllar, si no és amb l'aprovació del nou POUM. Segons el partit republicà, un informe del Secretari General del consistori confirma la possibilitat legal de suspendre la tramitació urbanística del projecte al bell mig de l’Anella Verda de la ciutat.

El portaveu adjunt, Xavi Puig, exigeix que «l’alcalde Viñuales complexi amb els acords del Consell Plenari i suspengui la tramitació urbanística d’aquest equipament que pot hipotecar el futur urbanístic de Tarragona. L’Anella Verda és un patrimoni de totes i tots els tarragonins i no pot quedar a mercè d’interessos particulars ni de la inacció política».

«La pilota és a la teulada del govern: si volen poden aturar el 'pelotazo' demà mateix, a través d'una suspensió de llicències. No fer-ho és incomplir els acords del Ple de Tarragona», diu Puig, qui ha recordat que «des d’ERC no rebutgem el projecte, però sí en la seva ubicació, ja que no ens podem permetre una desforestació i una invasió dels camps fora del sentit comú».

Des de l’Ajuntament argumenten que ara mateix no és possible aturar el projecte. «Les normes subsidiàries ho accepten i la seva urbanització és compatible. A nosaltres tampoc ens agrada la ubicació, però l’únic que ho pot fer canviar és si aprovem inicialment el futur POUM», explica Nacho García, conseller d’Urbanisme.

Cronologia dels fets

Al juliol de 2024, el Consell Plenari va aprovar, a instàncies d’una moció presentada per la plataforma No HUB Camp de Futbol i assumida per ERC, l’estudi de la suspensió temporal i limitada de llicències a l’entorn de Mas de la Creu, Mas Pastoret i la Planota. L’objectiu era evitar que drets consumats del promotor poguessin condicionar la reforma del POUM.

El maig del 2025, ERC va demanar a l’alcaldia informació sobre el compliment dels acords de la moció, especialment sobre la suspensió de llicències. En aquell moment, el govern va assegurar que «la moció parlava d’estudiar aquesta suspensió, cosa que ja es va fer i es va veure que era inviable jurídicament». Davant la manca d’arguments, els republicans van requerir l’informe jurídic que avalés aquesta afirmació, però la resposta va ser que no existia cap informe jurídic i que la qüestió s’estava tractant en reunions internes, per això els republicans van sol·licitar la redacció d’un informe al Secretari General. El PSC i Junts es van abstenir i es va aprovar amb els vots favorables d’ERC, ECP, Vox i els no adscrits. El PP va votar en contra. Ara bé, l’acord d’una moció no és legislativament vinculant.

Informe del secretari general

Segons l'informe emès pel Secretari General assegura «sí que es pot procedir a la suspensió voluntària prevista per tal de procedir a l’estudi i formulació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, suspenent pel termini d’un any la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, projectes de gestió urbanística, projectes d’urbanització, atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, de instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial».

Tot i això, el Secretari creu que «és necessari efectuar una anàlisis possibilista i real dels terminis de formulació i tramitació del POUM, per tal que la suspensió pugui produir els efectes desitjats, ja que si s’acorda en un termini molt inicial, tenint en compte l’experiència d’aquest ajuntament de la durada dels treballs de formulació del POUM i de la durada de la seva tramitació posterior, s’esgotarien els terminis molt abans de l’entrada en vigor del nou POUM, i això comportaria la seva ineficàcia total, ja que una vegada esgotat el termini, no es pot acordar una nova suspensió».