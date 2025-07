Gairebé 4 de cada 10 alumnes escolaritzats a Tarragona tenen alguna necessitat especial

Gairebé quatre de cada deu alumnes escolaritzats en centres ordinaris a Tarragona ciutat tenen alguna necessitat específica de suport educatiu (NESE). Aquesta és la fotografia que deixa el curs 2024-2025, segons les dades del Departament d’Educació, que també revelen que al conjunt del Camp de Tarragona hi ha 7.631 alumnes amb diferents graus i tipus de discapacitats o trastorns diagnosticats. Cal tenir en compte que el concepte NESE inclou tots aquells alumnes que necessiten mesures específiques per avançar en el seu aprenentatge.

Així, el grup no només recull infants amb diversitat funcional, sinó també alumnes amb altes capacitats, dificultats derivades de situacions socioeconòmiques complexes o estudiants nouvinguts que s’han incorporat tardanament al sistema educatiu. Dins d’aquesta categoria, els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) són aquells que presenten discapacitats, trastorns de desenvolupament o de conducta que requereixen suports més intensius i específics.

Segons exposa el darrer informe de l’educació inclusiva a Catalunya del Síndic de Greuges, publicat el passat mes de gener, l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat a l’educació infantil de segon cicle, primària i ESO ha augmentat un 59,4 %, des del curs 2017/2018. Aquest increment, afirma, s’explica per un «augment de la detecció d’alumnat amb NEE que ja constava escolaritzat sense que s’haguessin reconegut les seves necessitats».

Segons s’explica al document, ha crescut especialment la detecció d’alumnat amb TEA, amb un augment de el 111,3%. Aquest és, explica, el tipus de diagnòstic més prevalent entre l’alumnat, amb 1,37%. El nombre de docents que atenen a aquest alumnat dins l’aula ordinària també ha augmentat, concretament un 124%. Així i tot, l’informe conclou que els recursos continuen sent insuficients. De fet, l’any 2023, la institució va rebre 200 queixes relacionades amb la inclusió escolar.

«Per a nosaltres l’educació inclusiva és una convicció profunda»



Amb un 9% de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), una xifra que arriba al 12% en el cas de la secundària, el Col·legi Santa Teresa de Jesús de Tarragona és un dels centres on l’atenció a la diversitat fa anys que es va convertir un repte quotidià.



«Per a nosaltres l’educació inclusiva és una convicció profunda», assegura el director pedagògic de l’escola, Jordi Tinoco. Així, afirma, les declaracions fetes a aquest mitjà per part d’una família del col·legi, que afirmava que l’aprenentatge del seu fill amb TEA i dislèxia havia quedat «estancat», van ser rebudes amb «molta tristesa» per part de l’equip docent.



«No és cert que no s’hagi atès l’alumne», assegura Tinoco, que defensa que es van «activar tots els recursos disponibles per garantir la seva inclusió», com ara l’elaboració d’un pla individualitzat adaptat a l’evolució de l’estudiant, revisat de manera periòdica, i «nombroses atencions individualitzades i reunions amb la família i l’EAP».



El centre, assenyala, disposa d’un Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva (SIEI), i un equip de professionals especialitzats, com psicopedagogs, logopedes o terapeutes, que treballen per crear aquests plans. «Els alumnes NESE no són separats del grup ordinari, sinó que participen en l’aula amb els companys i reben atencions puntuals fora d’ella», apunta.



A més, assegura, el centre sí que va escoltar les peticions de la família, i va incrementar la dificultat dels continguts, però «l’alumne no va poder seguir el ritme». «Sabem que hi ha situacions complexes, però sempre actuem posant l’infant al centre», conclou.