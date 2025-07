Denuncien la manca d’inclusió educativa a Tarragona: «El nostre fill ha estat abandonat pel sistema»

Publicat per Marta Omella Redactora Tarragona Creat: Actualitzat:

En Pablo té 13 anys i acaba de finalitzar el segon curs d’ESO al Col·legi Santa Teresa de Jesús. Enguany, però, el jove acumula fins a 200 faltes d’assistència, un fet que pot semblar la conseqüència d’un desinterès per aprendre, però que, justament, neix del sentiment contrari. L’adolescent va ser diagnosticat amb dislèxia amb 7 anys, i amb TEA de nivell 1 (anteriorment conegut com a síndrome d’Asperger o autisme d’alt funcionament) als 10, motiu pel qual el seu dia a dia a l’escola és una mica diferent del d’altres nois i noies de la seva edat.

Així i tot, no és l’únic que, des de primària, ha de separar-se dels seus companys de curs per a rebre una atenció especialitzada. A l’escola, com en moles altres, els estudiants amb necessitats especials són agrupats en una altra aula. «La majoria dels centres no tenen prou recursos per poder assignar un educador que vetlli per cada estudiant, això ho entenem, però el que no es pot fer és estancar l’aprenentatge d’un alumne perquè aquest no rep un tracte adaptat a les seves capacitats», lamenta l’Eva, la seva mare. «El nostre fill té prou cognició per a aprendre els mateixos continguts que els seus companys neurotípics, tot i que li costi més. Té capacitat, el que no té és suport», denúncia.

Segons explica, el jove repetia els mateixos continguts bàsics des de feia anys, sense la possibilitat d’avançar el seu aprenentatge. «Mai li donaven material nou, tot i que ell mateix demanava més dificultat. Ens deien que si li posaven exercicis més avançats es frustrava, però això és part del procés d’aprendre. El que no pot ser és donar-li sempre un nivell per sota només perquè és més còmode pels professors», etziba. «Ell mateix ens deia ‘És que no m’expliquen res. He perdut dos anys de la meva vida’», explica. Així, relata, la situació va provocar en l’adolescent episodis d’ansietat, així com una «profunda crisi d’autoestima». Malgrat haver fet «nombroses tutories i gestions», no van observar cap canvi significatiu. «Vaig acabar posant una instància a inspecció. El meu fill no volia anar a l’escola i ningú es va interessar. I això que l’ESO és obligatòria», lamenta Eva.

Finalment, la família va decidir que la millor opció seria canviar d’escola. Havien triat el Col·legi Lestonnac, satisfets amb la seva «metodologia inclusiva» que «agrupava els estudiants amb dificultats segons necessitats i no diagnòstics». Així, a l’hora de realitzar la preinscripció per al curs 2025-2026, la família va sol·licitar una de les tres places disponibles per a tercer d’ESO, reservada per a alumnes amb necessitats educatives especials. La sorpresa se la van endur quan van descobrir que ni Pablo ni cap altre alumne havia rebut la plaça, perquè aquesta no existia. Segons expliquen, es tractaria d’una errada del Departament d’Educació, ja que aquesta era una plaça de «matrícula viva», concedida durant el curs escolar.

A hores d’ara, indiquen, desconeixen quina serà la situació el curs vinent. «Ens han dit que pot ser que no tinguem res clar fins al setembre», apunta Eva «Aquesta incertesa és insostenible per a un menor amb TEA. És un gran canvi i ha de poder preparar-se», afegeix. «S’omplen la boca de paraules boniques com inclusió, però la realitat és molt diferent», denúncia. «Tots els nens tenen dret a una escolarització digna i a poder avançar. El nostre fill pot aprendre, només cal que se li permeti fer-ho», conclou.