La Guàrdia Urbana de Tarragona reforçarà la seguretat a la sortida del Concurs Internacional de Focs Artificials des de l'aire amb la incorporació dels seus dos drons.

La cita dels focs és una de les més esperades de l’estiu i acostuma a reunir milers d’espectadors que segueixen els espectacles des de diversos punts de la ciutat. Enguany, a causa de les obres a la plataforma, s’ha restringit l’accés de vehicles de motor, tant cotxes com motos, a la platja del Miracle durant els dies del certamen. L’objectiu és afavorir la mobilitat dels vianants i evitar col·lapses en finalitzar les actuacions.

Aquesta limitació permet també una sortida esglaonada de les motos, que han d’estacionar en espais diversos i no poden marxar totes alhora. Tot i això, s’ha detectat que alguns grups de motoristes es concentren després dels espectacles, generant molèsties al veïnat i comportaments incívics.

Per tal d’evitar conduccions negligents o actituds perilloses, la Guàrdia Urbana de Tarragona desplegarà els seus dos drons per controlar des de l’aire aquests punts crítics. A més, es duran a terme controls policials específics per reforçar la seguretat viària.

Des del cos policial es fa una crida a la responsabilitat, la prudència i el respecte a les normes de circulació, amb l’objectiu d’evitar situacions de risc.

El dispositiu especial de seguretat del concurs, coordinat per la Guàrdia Urbana i amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Policia Portuària, Guàrdia Civil i seguretat privada vinculada a la zona d’obres, incorpora com a novetat la identificació de matrícules mitjançant drons. Aquesta mesura permetrà sancionar aquells conductors que cometin infraccions després dels espectacles. El control aeri es mantindrà durant tota la durada del certamen.

Fins ara, els drons s’utilitzaven principalment per supervisar la prèvia i el desenvolupament dels espectacles, vetllant per la seguretat a les zones restringides i monitorant la mobilitat en diversos punts de la via pública. Amb aquest nou ús, el dispositiu de seguretat es veu clarament reforçat.