Una ‘Silent disco’ al voltant del Mamut de l’edat de gel

E l 27 de juliol és l’últim dia que es podrà visitar l’espectacular esquelet de mamut que s’exhibeix a CaixaForum Tarragona. El fòssil, que va arribar a la ciutat el passat mes de març, ha sigut una de les principals atraccions d’aquesta temporada a la ciutat. I serà, també, un dels grans protagonistes de la Nit d’estiu de CaixaForum Tarragona, la festa amb què l’equipament celebra el final de temporada. La cita serà dijous 10 de juliol a partir de les 19 h i inclou una programació plena de propostes, entre les quals destaca una visita especial al Gegant de l’edat del gel. Aquell vespre, els visitants podran participar en la proposta Cromatismes sonors. Música per a una exposició, consistent en contemplar l’exposició del mamut amb uns auriculars on s’escoltarà una selecció musical preparada per a l’ocasió. La iniciativa, a tall de Silent disco, connectarà a tots els visitants mentre descobreixen l’exposició sota ritmes compartits. Cadascú podrà escollir entre tres cromatismes sonors: Aigua, per a una playlist més introspectiva; Foc, per a una de més enèrgica; o Terra, per a qui tingui una ànima més exploradora.

El vespre, però, arrencarà a la plaça Corsini amb l’espectacle de carrer Topa, una coproducció de Brodas Bros i Kukai Dantza. També actuaran Aleix Vidal i Judith Trilirí, dos mags que faran una demostració de màgia itinerant i de proximitat. La festa també tindrà una estona per a l’humor, que anirà a càrrec de la companyia Impro Barcelona. Els seus actors sortiran a l’escenari sense guió ni llibret, i crearan un espectacle improvisant a partir dels suggeriments del públic. La música serà protagonista de la mà del thereminista Javier Díez Ena, que impartirà un taller sobre el theremin, un instrument singular que es toca en l’aire, sense contacte físic, com si s’estigués esculpint la música amb les mans. La fi de festa la posaran el duet format per la britànica Sarah Dowling, una de les cantants de jazz amb més talent a Europa, i Ignasi Terraza, un dels jazzistes nacionals amb més projecció internacional, que oferiran un concert acompanyats d’Esteve Pi i Dario Di Lecce a la bateria i al baix, respectivament.

El programa complet de la Nit d’estiu de CaixaForum Tarragona es pot consultar a la web del centre. Alguns espectacles són de pagament, altres són gratuïts i també n’hi ha que, tot i ser gratuïts, requereixen una reserva prèvia.

D’altra banda, el Museu de la Ciència CosmoCaixa de Barcelona acollirà quatre CosmoNits el 17 i 31 de juliol, i el 7 i 21 d’agost, de 18 a 23.30 h, durant les quals també hi haurà diverses activitats.