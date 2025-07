La platja en forma de badia que s’amaga en un racó de la costa de Tarragona

Publicat per Daniel Cabezas Ramírez Creat: Actualitzat:

Amb l’arribada de l’estiu i l’inici de les vacances per a molts, augmenta la recerca de racons especials on relaxar-se a prop del mar. A Tarragona, una de les joies menys populars per a aquells que no són locals és la platja de la Savinosa, un petit paradís natural amb forma de badia, envoltat de formacions rocoses i apartat de la bullícia urbana.

Ubicada al sud del centre de Tarragona i al costat de la carretera N-340, aquesta platja semiurbana es troba a ple cor de la Costa Daurada. La seva ubicació, una mica retirada del circuit turístic més massiu, la converteix en un enclavament tranquil i acollidor per a aquells que busquen gaudir del mar amb més privacitat. Malgrat el seu aspecte protegit i discret, és fàcilment accessible des del nucli urbà.

La Savinosa compta amb uns 30 metres de longitud i uns 60 metres d’amplada mitjana. La seva sorra daurada i fina i les seves aigües netes i temperades ofereixen un entorn perfecte per a descansar, prendre el sol o banyar-se. No en va, aquesta platja compta amb la Bandera Blava, un distintiu europeu que certifica la qualitat ambiental i els bons serveis del lloc.

A més, la platja és coneguda per ser nudista, fet que li afegeix un punt de singularitat davant altres platges urbanes de la zona. El seu entorn natural, protegit per una petita badia i protegida per formacions rocoses, ofereix intimitat i una experiència més propera a la naturalesa, sense renunciar a la comoditat.

Entre els seus serveis destaquen la presència de socorristes, vigilància, destres, rentapeus, passarel·les d’accés, lavabos públics, papereres i accessos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. També disposa d’una guingueta, ideal per a aquells que vulguin gaudird’un refresc o provar la gastronomia típica tarragonina davant el mar.

Un dels atractius més importants d’aquesta platja és la seva proximitat amb el nucli antic de Tarragona, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Això permet combinar un dia de turisme cultural amb una tarda de descans en una de les platges més característiques i singulars de la ciutat.