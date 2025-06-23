Societat
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, no recolza la demanda d’avançament electoral dels bisbes
L’arquebisbe diu que no es va acordar cap posicionament
L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, no recolza el posicionament del president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i del secretari i portaveu de la mateixa, que va pocs dies va demanar un avançament electoral arran del cas Santos Cerdán.
«No compartim en absolut aquelles declaracions», expressa Planellas. Segons l’arquebisbe, aquesta qüestió no va ser discutida formalment en l’última reunió de la permanent de la CEE, celebrada aquesta passada setmana a Madrid.
«És important que quedi molt clar que Luis Argüello ha parlat sempre a títol personal, com a arquebisbe de Valladolid, i que les seves declaracions no representen el conjunt dels bisbes», exposa Planellas.
El portaveu de la Conferència Episcopal, Francisco García Magán, va expressar que «la corrupció és un dels càncers de la democràcia» i «afebleix els pilars de la democràcia» i va demanar que es convoquessin eleccions. En aquest sentit, García Magán va dir que cal mirar pel «bé comú» i «l’estabilitat de l’Estat».
Segons l’arquebisbe Planellas, l’Església no ha d’enquadrar-se en cap línia política. «La seva missió no és la d’entrar en el combat polític», sentencia l’arquebisbe de Tarragona.