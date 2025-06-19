Sant Joan
Diables Voramar i el Ball d’en Serrallonga dediquen els seus ninots a les escales mecàniques i a les vergonyes de Tarragona
Aquest dissabte les entitats oferiran una cercavila pels carrers de la Part Alta i una festa al passeig de les Palmeres
La Desvetlla dels Ninots, la festa amb què Tarragona dona inici a l’estiu, torna aquest dissabte 21 de juny gràcies a la iniciativa de les entitats Diables Voramar i Ball d’en Serrallonga de Tarragona. Una festa plena de disbauxa i sàtira que vol obrir-se un cop més a la ciutat amb el ja tradicional recorregut pels carrers de la Part Alta i la posterior festa al passeig de les Palmeres.
Com cada any, la Desvetlla dels Ninots és l’oportunitat per ambdues entitats per expressar-se amb ironia i sàtira sobre els temes d’actualitat de la ciutat i presentar en societat els ninots que cremaran a les fogueres de Sant Joan, a la revetlla del 23 de juny.
Enguany, des del Ball d’en Serrallonga han volgut crear «el mur de les vergonyes» a la tarragonina. En aquest mur hi ha expressades totes les tasques pendents a la ciutat: el preventori de la platja Savinosa, el pàrquing de Jaume I, el Banc d’Espanya, etc. Des de l’entitat volen denunciar així la manca d’inversions als projectes més emblemàtics de la ciutat.
Per la seva banda, els Diables Voramar han creat un curiós ninot amb unes cames i glutis molt desenvolupats ja que es veu obligat, diàriament, a exercitar-se perquè les escales mecàniques mai funcionen. Denuncien així la manca de manteniment i, com a conseqüència, el mal funcionament d’aquest element clau per a la mobilitat a peu per la ciutat.
Durant la primera part de la festa, ambdues entitats dedicaran una petita cercavila als ninots que, dies més tard, cremaran a les fogueres del Serrallo i la plaça Corsini durant la nit del 23 de juny, revetlla de Sant Joan. El recorregut començarà a les 23:30 des de la plaça del Fòrum, tot continuant pels carrers Merceria, Major, la Nau, baixant per les escales del Pretori, passeig de Sant Antoni i finalitzant al Passeig de les Palmeres. A més, es comptarà amb la participació de la Txaranga BandTocats durant el recorregut per fer ballar als ninots més que mai.
Ja al passeig de les Palmeres, punt i final del recorregut, es convidarà els assistents al primer tastet de mamadeta de l’any. Les dues entitats tarragonines oferiran fins a les tres de la matinada una festa final amb Dj Sergi Ralita.