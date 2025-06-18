Diari Més

Viñuales confia en la remuntada del Nàstic: «Pablo marcarà al minut 126»

L'alcalde de Tarragona es va mostrar optimista de cara al partit de tornada de la final del 'play-off' per ascendir a Segona Divisió

Un moment de l’acte de balanç que va fer aquest dimarts l’alcalde, Rubén Viñuales.

Un moment de l'acte de balanç que va fer aquest dimarts l'alcalde, Rubén Viñuales.

 Viñuales va treure ahir l'esperit nastiquer i es va mostrar optimista de cara al partit de tornada de la final del play-off per ascendir a Segona Divisió: «Guanyarem 2-0, anirem a la pròrroga i Pablo Fernández marcarà amb l'orella al minut 126». 

Entre el públic hi havia el president del Nàstic, Lluís Fàbregas, i altres representants del club. També hi van assistir assistit la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà; la Delegada del Govern a Tarragona, Lucía López; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré; així com altres representants polítics i de les entitats econòmiques, socials, sindicats i culturals de la ciutat. 

