Política
Viñuales confia en la remuntada del Nàstic: «Pablo marcarà al minut 126»
L'alcalde de Tarragona es va mostrar optimista de cara al partit de tornada de la final del 'play-off' per ascendir a Segona Divisió
Viñuales va treure ahir l'esperit nastiquer i es va mostrar optimista de cara al partit de tornada de la final del play-off per ascendir a Segona Divisió: «Guanyarem 2-0, anirem a la pròrroga i Pablo Fernández marcarà amb l'orella al minut 126».
Entre el públic hi havia el president del Nàstic, Lluís Fàbregas, i altres representants del club. També hi van assistir assistit la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó; el president del Port de Tarragona, Santiago Castellà; la Delegada del Govern a Tarragona, Lucía López; el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Salvador Ferré; així com altres representants polítics i de les entitats econòmiques, socials, sindicats i culturals de la ciutat.