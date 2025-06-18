Societat
Les infermeres volen que el part a casa s’inclogui al sistema de salut públic
A Tarragona se’n realitzen dos al mes: «No volem promocionar-ho. Volem visibilitzar-ho»
El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona (CODITA) reclama que el part a domicili s’inclogui al sistema de salut públic i sigui una opció per a totes les dones. «És un dret de totes les dones. Ningú pot decidir per elles on volen parir, sempre valorant els riscos i cada individualitat», va expressar Gemma Martínez, llevadora i vocal del CODITA.
Ahir es va presentar a Tarragona la nova Guia d’assistència al part a casa. «El part a casa ha d’estar integrat al sistema de salut públic i estar finançat», va indicar Laura Ferret, membre de la junta directiva de l’Associació Catalana de Llevadores.
Uns 300 l’any
Segons les dades més recents , a tot Catalunya es fan uns 300 parts a domicili a l’any. Representen aproximadament l’1% de tots els parts. A la província de Tarragona, es fan uns 25 a l’any, dos cada mes. «Això no vol dir que no n’hi hagi més perquè les llevadores no donem abast molts cops», va explicar Martínez.
Durant el segle XX es va passar de parir a casa, com s’havia fet històricament, a parir als hospitals. «Es va començar a anar als centres sanitaris per una tendència social, no per una evidència científica. Aquesta va arribar molt més tard», va exposar Sílvia Díaz, llevadora de l’Hospital d’Olot i una de les autores de la Guia.
Canvi social
Tot i això, el part a casa no ha deixat mai d’existir. «Ara la majoria de dones se senten més segures a l’hospital. Però hi ha algunes que, si troben una llevadora, prefereixen planificar-lo a casa», va afegir Díaz. Les professionals comparteixen a la Guia diferents estudis sobre aquesta mena de parts.
Cuidar la dona
«Es van analitzar més de 500.000 parts a casa. I s’ha demostrat que hi ha un 40% menys de risc de cessàries i un 75% menys de risc d’infecció, entre d’altres», va dir Díaz. És la tercera edició del document. La primera es va fer al 2010 i la segona al 2018. «La intenció no és promocionar-ho. És visibilitzar-ho. Fer que no es diguin bestieses, que es conegui i s’entengui. La Guia parla d’una manera de cuidar la dona. A casa, però també als hospitals», va dir.