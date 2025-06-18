Política
La Biblioteca Pepita Ferrer és una de les prioritats i suposarà una inversió d’uns 8 MEUR
Viñuales busca que «hi hagi igualtat d'oportunitats» amb aquest equipament
Carmen Martínez, veïna de Sant Pere i Sant Pau, va preguntar a l’alcalde sobre el futur punt de lectura. Viñuales va respondre que l’adequació d’aquest nou espai ja ha sortit a licitació i que el barri cooperativista, que «supera amb escreix a molts pobles de Catalunya en població», «mereix equipaments a l’alçada». En aquest sentit, també recordava que s’han iniciat les esperades obres de la plaça de la Cinquena Promoció.
A més, l’Ajuntament preveu construir una biblioteca municipal a Sant Pere i Sant Pau. Aquest projecte, però, és de futur, ja que ara mateix el consistori està centrat en l’ampliació de la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta. «És el més important», assegurava el batlle tarragoní, qui explicava que el projecte executiu està a punt de finalitzar-se i la inversió total rondarà els vuit mlions d’euros. «El que canvia la societat és la cultura i el que volem és que hi hagi una igualtat d’oportunitats per a tothom», assenyalava l’alcalde, qui apuntava que hi ha persones que no tenen accés a Internet des de casa seva. «Volem igualar la societat per dalt i no per baix» afegia Viñuales.
L’alcalde també es va pronunciar sobre la futura Biblioteca Provincial que es construirà a la Tabacalera, que és l’«espai idoni». Aquest projecte no depèn només de l’Ajuntament, sinó també de la Generalitat i l’Estat. Viñuales confia que «en no massa temps», el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, «pugui donar-nos bones notícies».