Organització
L’Ajuntament vol fusionar l’empresa municipal de Mercats i la de Desenvolupament Econòmic
La proposta plantejada pel govern del PSC haurà de ser aprovada pel plenari
Mercats de Tarragona podria acabar absorbint l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET). Almenys, aquesta és la intenció del govern municipal del PSC, que ahir va plantejar als membres dels respectius consells d’administració la fusió de les dues empreses públiques. El govern socialista haurà de buscar els suports necessaris per tirar endavant aquesta proposta, que haurà de ser aprovada per plenari.
«Tant Mercats com l’EMDET són entitats de capital 100% municipal, amb objectes socials similars i objectius complementaris en l’àmbit de la gestió de serveis públics, la promoció econòmica i la dinamització del territori», explicava la consellera de Comerç. Montse Adan, qui remarcava que aquesta operació permetrà «assolir una optimització significativa dels recursos i processos».
La primera tinent d’alcalde és la presidenta d’ambdós organismes, que també comparteixen el mateix gerent. Dani Milà va assumir la gerència de Mercats el 2019 —quan encara era Espimsa— i, des de la tardor del 2024, s’encarrega també de la gestió de l’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic.
Aquesta operació suposarà una unificació funcional dels serveis públics relacionats amb la promoció econòmica, així com una millora de la governança i dels sistemes de decisió. També permetrà una optimització dels recursos humans, tècnics i materials; un increment de la capacitat d’implementació de projectes estratègics, la generació de sinergies empresarials i la millora dels serveis prestats. Tot això, sense incórrer en un increment de costos operatius.
En l’informe justificatiu de la fusió presentat als membres dels consells d’administració, també es destaca la reducció de la despesa derivada de duplicitats estructurals, la millora de la capacitat de captació i execució de fons i subvencions o l’increment del retorn social i econòmic dels diners públics invertits.
El consistori encara està calculant quin serà l’estalvi que implicarà l’operació. Mercats continuaria gestionant els serveis relacionats amb el comerç periòdic i sedentari —mercats públics, mercadets i fires— i activitats socioculturals a Tarragona. Amb l’absorció de l’EMDET, també s’encarregaria de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat mitjançant la gestió del Palau Firal i de Congressos.
Aquest dimarts se celebraran els consells d’administració d’ambdues empreses municipals, on es detallarà la proposta de fusió. «Volem treballar amb el màxim consens i poder escoltar les diferents formacions polítiques perquè puguin fer les seves aportacions», apuntava la consellera Adan. Segons ha pogut saber Diari Més, no està previst que l’aprovació d’aquesta fusió es porti al pròxim ple ordinari del 26 de juny. Per tant, hi haurà més marge per arribar a acords amb l’oposició.
Prendre una decisió
«Aquesta iniciativa respon a una política d’optimització i fer més eficient la gestió municipal», destaca la consellera d’ERC, Mary López, qui recorda que els republicans ja van apostar per fusionar empreses públiques en el seu mandat. Pel que fa al sentit de vot, afirma que «la decisió final es prendrà de manera informada i responsable». El grup municipal del PP també decidirà la seva posició «després de les reunions conjuntes que hi ha entre les dues empreses i els consellers».
Jordi Sendra (JxCat) apunta que «la promoció econòmica de Tarragona va molt més enllà dels seus mercats» i cal atraure congressos, facilitar la implantació d’empreses i captar inversions, entre altres. Per això, creu que «ha de ser l’EMDET qui absorbeixi Mercats i no a l’inrevés».
Per la seva banda, Jordi Collado (ECP) considera que «no té sentit barrejar mercats i congressos: l’alimentació no pot quedar subordinada al turisme de convencions» i critica que falta «informació essencial, sobretot l’econòmica». La consellera no adscrita Elvira Vidal està a favor d’aquesta fusió, però no de la «denominació» de l’empresa, que hauria de ser «genèrica» i fer al·lusió al seu objecte social de «promoure econòmicament la ciutat».