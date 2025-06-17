Municipal
L’Ajuntament de Tarragona engega la campanya de control sanitari de piscines municipals
La campanya, que s’allargarà fins al setembre, preveu la inspecció d’entre 65 i 70 piscines de 35 instal·lacions municipals
L’Ajuntament de Tarragona, a través de la seva Unitat Tècnica de Salut Pública, ha iniciat aquest mes de juny la campanya anual de control sanitari de piscines amb motiu de l’arribada de la temporada d’estiu. L’objectiu principal és garantir la qualitat de l’aigua i la seguretat dels usuaris, especialment dels col·lectius més vulnerables com infants, persones en procés de recuperació i gent gran.
La campanya, que s’allargarà fins al setembre, preveu la inspecció d’entre 65 i 70 piscines de 35 instal·lacions municipals, educatives, esportives, turístiques i recreatives del municipi. Durant les visites s’agafaran mostres d’aigua i es verificarà el compliment de les normes tècniques i sanitàries establertes per la normativa vigent. A més, es controlarà l’estat dels espais de bany, així com les zones d’equipaments i serveis.
Aquesta acció s’emmarca en la tasca preventiva que el consistori duu a terme cada any en matèria de salut pública. En la campanya de 2024 es van revisar 69 piscines de 31 instal·lacions, de les quals un 64,5% van complir correctament la normativa. En el 35,5% restant es van detectar deficiències i es van establir accions correctores específiques, com la desinfecció de l’aigua.
La conselleria de Salut Pública destaca els avenços assolits en l’última campanya, com la millora en el compliment documental i la incorporació d’equips automàtics de control en totes les piscines. Amb la voluntat de consolidar aquestes millores, l’Ajuntament impulsa una nova edició del programa aquest estiu.