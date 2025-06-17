Nova presidenta de Pimec Comerç Tarragona
Entrevista
Estefanía García: «Reus és un cas d’èxit comercial. Els altres haurien de treballar de forma semblant»
La nova presidenta de Pimec Comerç Tarragona analitza l’estat i els reptes de futur del sector i el paper que hi poden jugar les administracions públiques per a resoldre’ls
Com rep la proposta de Pimec? Quins reptes es marca?
«Amb el nou mandat d’Antoni Cañete s’ha apostat molt pel talent femení. En aquest sentit, una de les coses més importants aquí a Tarragona era donar un tret de sortida a l’associació més antiga. Crec que cada municipi necessita unes coses diferents. Llavors, hem plantejat un pla estratègic que anirem adaptant segons cada poble o ciutat. Però serà un pla viu. Els empresaris ens hem acostumat a tenir una línia molt marcada i no sortir d’allà. Volem treballar amb administracions públiques i privades i fer una diagnosi del territori».
En la seva presentació, mencionava la digitalització com un dels reptes principals.
«I és també una necessitat. La situació és diversa. Hi ha comerciants que veuen la seva importància i que pot ser un èxit per a la seva empresa. Però hi ha uns altres que, com amb tot, senten una mica de reticències. El que hem de fer és donar formació i informació i ajudar els comerços també econòmicament perquè puguin fer aquesta transformació. Ens trobem que, en alguns casos, no ho fan perquè tenen altres prioritats o no s’ho poden permetre. És el que considerem més urgent a curt termini».
Un altre desafiament és la manca de relleu generacional. Com es pot revertir la situació?
«Hem de fer que existeixi. Ens estem trobant que tenim molts comerços de tota la vida que estan tancant. Com hem de fer perquè la nostra joventut vulgui treballar i tenir aquest comerç de proximitat? Se’ls ha de donar la realitat, se’ls ha d’explicar què tindran de bo. Si no ho fem, arribarà un moment que deixarem morir molts sectors. S’ha de formar en aquest sentit».
Des del sistema educatiu?
«Sí. Hem de lluitar perquè hi hagi també una vessant més d’autonomia. O sigui, que el jovent no vulgui una feina i res més. Sinó que també vulgui emprendre. Aquest vessant econòmica hem de treballar-la perquè costa. S’ha de potenciar perquè el jovent en tingui ganes».
Creu que les condicions de treball potser condicionen l’atracció cap al jovent?
«Tots volem treballar de dilluns a divendres. I de matins. Però la realitat no és aquesta. A la tarda, qui obre el comerç? Qui dona el servei? És cert que la nostra generació vam començar a treballar en el negoci de proximitat. Les primeres feines no eren dels nostres estudis. Ara la gent jove que creu en el comerç és perquè l’ha viscut des del primer moment, a la família. És trist donar una volta per Tarragona o qualsevol municipi i veure com estan totes les persianes».
Donar facilitats
Quina responsabilitat tenen les administracions?
«És molt important que es donin facilitats perquè aquests comerços es puguin reobrir. Es treballa de formes diferents. El cas de Reus és un cas d’èxit comercial. Per què? Perquè des de les entitats privades i públiques donen el valor que tenen aquests negocis. Només t’has de fixar en els calendaris d’actes que tenen. Sempre hi ha coses a fer i fires. Aquest pensament s’ha de donar a tots els municipis i treballar de forma semblant».