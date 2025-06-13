Societat
El Port de Tarragona torna a subhastar les seves accions del Nàutic, ara un 15% més barates
L’Autoritat Portuària de Tarragona va fixar el preu inicial en 419.457 euros i no va rebre ofertes
L’Autoritat Portuària de Tarragona (APT) ha tornat a treure a subhasta pública les 7.000 accions que ostenta de Nàutic SA Tarragona, l’empresa que gestiona el Port Esportiu des del 1994. Es tracta del segon intent per vendre aquestes participacions, que representen el 35% del capital social de la societat. El preu base de la licitació s’ha fixat en 356.538,45, el que suposa una reducció del 15% respecte a la primera subhasta, que va tenir lloc a l’abril. En aquell moment, l’import inicial es va establir en 419.457 euros.
El termini per a la presentació de proposicions finalitzarà el pròxim 23 de juny, a les 14 hores. Les persones físiques i jurídiques interessades hauran de presentar un sobre amb la proposta econòmica. Aquests s’obriran en un acte públic que se celebrarà el 30 de juny, a les 12 del migdia, a la sala de conferències de la seu de l’Autoritat Portuària de Tarragona. Un cop realitzada la subhasta, l’adjudicació quedarà ajornada i condicionada 30 dies al dret d’adquisició preferent per a la resta d’accionistes de la societat.
Quan es va fer la primera subhasta, fonts de l’APT explicaven que «Puertos del Estado havia recomanat a totes les Autoritats Portuàries del sistema espanyol limitar la seva participació en empreses». Per aquest motiu, van prendre la decisió de vendre les seves accions del Nàutic «tenint en compte no es tracta d’una participació estratègica des del punt de vista de l’activitat comercial del Port de Tarragona».
Valoració de les accions
La primavera de l’any passat, l’APT va demanar una valoració de les seves accions de cara a una futura venda, que, de moment, no es fa efectiva. Ho feia després que els cessionaris de diversos locals del Port Esportiu alcessin la veu per exigir la continuïtat del contracte de lloguer que van signar fa trenta anys i que expirava el 24 de març del 2024.
Els empresaris al·legaven que la seva vigència s’havia d’allargar durant els pròxims 12 anys, que són els mateixos que va atorgar l’APT de pròrroga a Nàutic Tarragona SA per continuar explotant aquestes instal·lacions. Aquesta moratòria depèn del compliment de les obres de remodelació que la concessionària havia previst i que, en un primer moment, estaven valorades en 4,7 MEUR.