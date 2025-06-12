El xef de Tarragona que ha rebut el Premi revelació 2025 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia

Gastronomia
El xef de Tarragona que ha rebut el Premi revelació 2025 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia
Un reconeixement que posa en valor el talent i l’excel·lència culinària al territori
El xef Moha Quach i El Yahyaoui, propietari d’El Terrat Restaurant de Tarragona, ha estat distingit amb el Premi Revelació 2025 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, un reconeixement que destaca la seva aposta per una gastronomia d’autor compromesa amb el territori i el medi ambient.
Amb una trajectòria marcada per uns profunds orígens familiars vinculats a l’agricultura, la ramaderia i la pesca, Quach ha convertit el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre en el seu rebost natural. L’hort, els mercats i la llotja esdevenen fonts constants d’inspiració per al xef, que adapta els seus plats als ritmes de la natura i als productes de temporada, sempre sota la filosofia del quilòmetre zero.
Tot i el seu caràcter tímid i reservat, Moha Quach es transforma darrere els fogons, on desplega una cuina innovadora, sincera i respectuosa amb l’entorn. Als seus plats no hi tenen cabuda ni additius, ni productes químics, ni tècniques agressives. Si això tingués cabuda als seus fogons, no podria tenir la consciència tranquil·la, assegura.
Des del 2018, Quach lidera la nova etapa d’El Terrat Restaurant, un establiment emblemàtic de Tarragona que ha sabut reinventar i convertir en un referent gastronòmic de la ciutat. El sacrifici dels pagesos de Riudoms i la destresa dels pescadors del Serrallo es reflecteixen a cada plat, creant una proposta culinària que enamora comensals i experts per igual.