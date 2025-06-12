Política
Els partits avaluaran la gestió de Tarragona Ràdio durant l’apagada el pròxim 19 de juny
Hi ha hagut acusacions creuades entre els grups per un possible cessament del gerent de l’empresa municipal
El consell d’administració de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) es reunirà el pròxim 19 de juny per analitzar i avaluar la gestió de Tarragona Ràdio durant l’apagada general del passat 28 d’abril.
La no emissió per part del mitjà públic durant el tall de llum que va afectar tot l’Estat va generar tensions entre els grups de l’oposició, les quals han revifat aquesta setmana arran d’una notícia d’El Món on s’afirma que l’Ajuntament pretén destituir el gerent de l’empresa, Xavier de Gispert. Ahir, es van produir acusacions creuades entre ERC, Junts i ECP sobre qui es troba darrere d’aquest possible cessament.
Informes tècnics
En el consell que es va celebrar el passat 29 de maig, ECP, el PP i el conseller no adscrit Javier Gómez van carregar durament contra la figura del gerent; i van demanar que els tècnics municipals elaboressin informes sobre les actuacions dutes a termes durant l’apagada. Aquests documents es posaran sobre la taula en la reunió extraordinària de la setmana vinent, quan es debatrà si es va procedir correctament.
La portaveu d’Esquerra, Maria Roig, va denunciar «maniobres sospitoses» del govern, el PP, ECP i l’exconseller de Vox per fer fora De Gispert, que és un informant protegit per l’Oficina Antifrau. El gerent de Tarragona Ràdio va dur a Fiscalia pagaments suposadament irregulars per valor de 800.000 euros entre 2009 i 2019, sota mandat socialista. La consellera republicana es va oposar totalment al seu cessament i, a més, va plantejar que es podria incórrer en algun tipus de delicte.
També s’hi ha posicionat en contra el portaveu de Junts, Jordi Sendra, qui denunciava una «persecució política encoberta contra el gerent». «Si l’alcalde Viñuales avala el cessament, ens veurem obligats a replantejar les nostres relacions amb el govern», etzibava. Jordi Collado (ECP) va contradir les acusacions d’ERC i JxCat i va assegurar que va ser la formació juntaire la que «va exigir depurar responsabilitats», eximint de culpa la presidenta, Sandra Ramos (PSC), i el consell.
L’endemà de l’apagada, la formació morada va emetre un comunicat on criticava la «desconnexió total» de la ràdio municipal i exigia la «depuració de responsabilitats». Collado assegurava ahir, però, que «en cap moment» han apuntat directament i únicament al gerent. Per la seva banda, Maria Mercè Martorell (PP) indicava que «demanarem explicacions sempre que ho considerem oportú i necessari».