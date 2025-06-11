Patrimoni
La rehabilitació del Fòrum de la Colònia «millorarà també la vida dels veïns»
La Secretària d’Estat de Turisme ha destacat que «un bon lloc per visitar ha de ser primer un bon lloc per viure»
La Secretària d’Estat de Turisme, Rosario Sánchez, va visitar ahir Tarragona per conèixer de primera mà els projectes que s’estan executant a la ciutat i s’han finançat a través de fons Next Generation atorgats pel Govern espanyol. La inversió més gran s’està duent a terme al Fòrum de la Colònia, on les obres de rehabilitació iniciades a l’abril avancen a bon ritme i segons els terminis previstos.
«No només és una intervenció de reconversió i modernització de la part patrimonial, sinó que també preveu una actuació urbanística, d’accessibilitat i connexió amb la ciutat», remarcava Sánchez, qui destacava que es crearà un gran parc amb arbrat i una zona de jocs infantils. Aquest projecte donar resposta a «l’objectiu compartit que tenim d’invertir en turisme, però també en la millora de la vida dels veïns de Tarragona, des del convenciment que un bon lloc per visitar ha de ser primer un bon lloc on viure».
La Secretària d’Estat va posar de relleu altres actuacions que s’han dut a terme gràcies als Next Generation, com la pacificació dels carrers interiors del barri del Serrallo o la digitalització de l’oferta turística. «Vull agrair a Tarragona el seu esforç exemplar i rigorós en l’execució d’aquests fons europeus», expressava. Per la seva banda, l’alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, va mostrar la seva «satisfacció» per «veure que per fi el nostre patrimoni i la nostra ciutat té l’interès que esperàvem per part del Govern d’Espanya i de la Generalitat».
La proposta del parador
Sánchez també es va pronunciar ahir sobre la petició de l’Ajuntament de construir un Parador Nacional a la ciutat. Sánchez va assegurar que «hi ha una voluntat molt favorable» per part de l’executiu espanyol i que «ara estem estudiant totes les ubicacions possibles per poder trobar un bon lloc». «Tarragona és l’única ciutat de Catalunya declarada Patrimoni de la Humanitat i això la fa una candidata imbatible», afirmava.
Igualment, recordava que el conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, es va comprometre a fer tots els esforços necessaris perquè aquesta proposta es faci realitat: «Aquesta col·laboració interadministrativa farà que els desitjos compartits de tots els ciutadans arribin a bon port».