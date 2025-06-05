Turisme
L'hotel 'boutique' enmig de Tarragona que s'ha erigit en un edifici modernista del 1910
Al bell mig de la Via Augusta, s’ha establert el nou Làperty Hotel. Aquest establiment, inaugurat fa un mes, es troba en una casa senyorial d’estil modernista construïda l’any 1910. És obra de l’arquitecte Josep Maria Pujol de Barberà, autor d’edificis emblemàtics com el Mercat Central, la Casa Bofarull o l’Antic Escorxador de Tarragona.
Es tracta del primer hotel boutique que aterra a la ciutat. A diferència dels convencionals, aquest tipus d’establiments —que va néixer als anys vuitanta— es caracteritza per tenir poques habitacions i una ubicació privilegiada.
També per oferir un ambient íntim als clients, així com un espai amb un estil únic. És el cas de Làpety Hotel, on s’aposta per «donar un tracte personalitzat i exclusiu» a les persones que s’hi allotgen, majoritàriament internacionals, tal com expliquen els impulsors d’aquest ambiciós projecte.
El director de Làpety Hotel, Carlos Riestra, compta amb un gran bagatge en el sector a pesar de la seva joventut. I és que ha passat per les principals cadenes hoteleres d’Europa. Ara, ha decidit emprendre una nova aventura a Tarragona, amb aquest «oasi» enmig de la ciutat, que suma un nou establiment hoteler en un «lloc idíl·lic» des d’on es pot apreciar la bellesa del mar Mediterrani.
Aquest disposa de cinc habitacions dobles amb terrassa privada i tres suites que «porten l’experiència a un altre nivell». Totes han estat dissenyades per oferir el màxim confort i privacitat. Situat a pocs metres de la platja i també de casc antic de Tarragona, l’hotel ofereix un espai «tranquil i relaxant».
Els clients poden gaudir d’un jardí de més de 1.400 metres quadrats amb piscina dissenyat per la paisatgista Belén Mutlló, que ha volgut «recrear l’atmosfera que hauria acompanyat l’edifici en els seus orígens». En els darrers mesos, es va realitzar una reforma integral en l’interior de l’antiga casa senyorial, de la qual s’ha mantingut només la façana, un gran exemplar de l’època modernista.
Làpety Hotel també ofereix experiències «úniques i enriquidores» als clients i pot albergar esdeveniments corporatius i socials gràcies al seu saló i el jardí, on no falta el toc verd de la vegetació.