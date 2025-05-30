Política
Rubén Viñuales: «Hem prioritzat la renovació d’autobusos a la gratuïtat del servei»
L’alcalde de Tarragona valora aquests dos anys governant en solitari, repassa els projectes pendents i parla sobre els reptes que ha d’afrontar fins a les eleccions municipals del 2027
El ‘mamotreto’ del Miracle ja és història. Creu que aquest serà el projecte més recordat d’aquest mandat?
«Per sort no, perquè en tenim molts. De fet, ja s’està executant un que serà molt transformador, que és el Fòrum de la Colònia. També tenim la renaturalització del Francolí, el pla d’asfaltatge i tots els projectes per revitalitzar la Tabacalera. A més, s’està avançant amb el projecte de la comissaria de Battestini i s’està potenciant el turisme esportiu amb l’arribada d’esdeveniments com el Tour de França, el Campionat d’Espanya absolut d’atletisme o la Copa de la Reina de bàsquet».
Canviaria alguna de les decisions que ha pres durant aquests dos anys?
«I tant. Nosaltres aprenem de les nostres errades cada dia. Hi ha temes que hauria gestionat d’una altra manera, però l’important no és tant penedir-se, com saber reaccionar i rectificar; i això fem sempre. Sobretot, hem après a gestionar millor com comuniquem algunes coses, ja que en el passat no ho havíem fet del tot bé».
Un dels grans reptes pendents és l’aprovació del nou POUM. Li preocupa que pugui acabar el mandat sense haver-ho aconseguit?
«Pels terminis que tenim, la veritat és que no. Tenim dos anys encara per davant. Estem esperant els informes preceptius i algun està trigant més. Això implica una certa demora, però em consta que els informes van avançant. Després, faltarà el debat serè i pacífic per buscar el consens amb la resta de formacions. De vegades, les presses són males conselleres i, en aquest cas, volem que sigui un POUM de consens i molt transversal. La gent ha d’entendre que si l’aprovéssim avui, el primer totxo es ficaria d’aquí a sis anys, sent optimista».
Manté la voluntat de tirar endavant la urbanització de Mas d’en Sorder?
«Sí. M’agradaria que la gent pogués visualitzar bé de què estem parlant. El projecte no és construir en una zona verda, sinó que es tracta d’un carrer que ja està urbanitzat, amb cases construïdes a una banda. El que volem ara és construir a l’altra banda. I no només això, sinó que també es restaurarà el Mas d’en Sorder, l’edifici modernista en si, i es protegirà l’entorn.
Continua defensant que l’estació intermodal s’ha de situar a l’Horta Gran?
«Nosaltres estem a l’espera que algú del Ministeri de Transports ens esvaeixi els temors que tenim com a ciutat. Vam contractar una enginyeria externa, que és de les millors del món, la qual ens diu que la ubicació on es vol construir l’estació no només farà que Tarragona no millori, sinó que fins i tot podríem perdre els trens que venen de València. Però no perd Tarragona, perden els 2,7 milions d’usuaris de regionals i de l’AVE que són de la ciutat. Hem de callar davant una situació que ens diuen els enginyers que pot ser desastrosa? Que ens diguin que serà al contrari i ens donin la seguretat que Tarragona no perdrà, sinó que guanyarà».
Tot i les discrepàncies per la intermodal, continua havent-hi consens per impulsar l’Àrea Metropolitana?
«Per suposat. No té res a veure. O és que la necessitat de gestionar conjuntament el transport per autobús, el taxi, l’energia i l’aigua s’ha perdut? El debat sobre la intermodal fa que sigui incompatible la resta de lluites conjuntes? Una altra cosa és que es vulgui fer veure això, perquè potser hi ha gent que té ganes que no passi l’Àrea Metropolitana, però nosaltres perseverem».
Confia que la nova adjudicatària del contracte de la brossa començarà a operar aquest estiu?
«Sí. Tenim confiança i fe que d’aquí a un mes i mig o dos es pugui clarificar la situació amb la resolució del Tribunal Català de Contractació. Adjudicar a Urbaser és complir amb la resolució del tribunal. Em resultaria complex d’entendre que, ara, vagin en contra de l’execució de la seva pròpia resolució».
Però aquesta reconeixia que la resta d’ofertes també incomplien els requisits.
«No és del tot així. De fet, FCC va presentar un recurs on demanava l’anul·lació de la licitació perquè considerava que tot estava malament i el van rebutjar. Van dir que la licitació estava ben feta».
El projecte de la Tabacalera tampoc es desencalla.
«Confiem en el Ministeri de Cultura, confiem en el ministre [Ernest Urtasun] i confiem que tot això es resoldrà aviat. L’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat tenim clar que la ubicació idònia és la Tabacalera i ara només hem d’esperar que el Ministeri pugui formalment comunicar-ho també d’aquesta manera».
Quan es tornaran a reunir amb l’Estat i la Generalitat per tractar el tema?
«Estem pendents de la nova reunió de la comissió tripartita, que crec que es pot produir el mes que ve».
S’està avançant amb el Consorci del Patrimoni?
«Va molt bé, s’està avançant a bon ritme. Aquest any es podrà veure alguna cosa, n’estic convençut».
Durant la campanya va prometre la gratuïtat dels autobusos municipals. Per què no ha arribat?
«Una manera de fer-ho és no gastar-nos els més de 13 milions d’euros que invertirem per renovar la flota i destinar aquests diners a la gratuïtat del servei. Però, llavors, tindrem busos de 20 anys d’antiguitat. Creiem que la gratuïtat acabarà arribant, com ha passat amb el tren a nivell estatal, però ara mateix havíem de prendre una decisió i la més lògica i eficient és gastar els diners en renovar i ampliar la flota».
També va proposar la recuperació de la Font dels Lleons. Manté la voluntat de fer-ho?
«Sí. Vam parlar amb el senyor Martorell —el propietari— fa un parell de setmanes. És veritat que aquí hi ha un altre actor que és la Generalitat, que actua segons els seus criteris i, de vegades, té alguna baralla amb el propietari, però em consta que volen trobar solucions. Aquí apel·lem a la bona voluntat d’ambdues parts. Soc un apassionat de la Font dels Lleons i crec que la gent l’ha de conèixer».
Dos anys en minoria
Fa dos anys, va iniciar el seu mandat en solitari...
«I l’acabaré en solitari. Per sort, tinc un govern format per homes i dones que dediquen 25 hores al dia a la seva feina i, per això, no es nota. Deien que amb només nou consellers no es podia governar i ja hem demostrat que és fals. Tot i això, creiem que el municipalisme ha de ser generós i cooperador, i vam intentar ampliar el govern amb Junts i En Comú Podem. Esquerra es va autoexpulsar per motius més de dol, per perdre l’alcaldia».
El va sorprendre que JxCat decidís no entrar a govern?
«Respectem molt les decisions dels altres partits. L’únic que puc dir són paraules positives de Junts a Tarragona i del conseller Jordi Sendra. Junts i ECP no han volgut entrar, però els estem molt agraïts perquè han ajudat a tirar aquesta ciutat endavant».
Què li va oferir a Junts?
«El que vam fer primer és saber si ho consideraven possible i, després, òbviament, hi va haver les negociacions. Respectem la seva decisió».
Considera que la marxa d’Elvira Vidal de la formació sobiranista complicarà encara més la feina a l’hora de trobar majories?
«No. Mai és agradable quan algú acaba marxant d’un grup i passa a no adscrit, però jo confio plenament en la seva estima per Tarragona i és l’únic que ens interessa a nosaltres».
Ha rebut crítiques per recolzar-se en els dos exconsellers de Vox.
«Estadísticament, el partit que més coses vota amb Vox és ERC. Això vol dir que s’estan recolzant en Vox? No, hi ha votacions on coincideixen. A més, els consellers Javier Gómez i Jaime Duque van marxar d’un partit que no ens cansem de dir que és d’extrema dreta i defensa opinions racistes. Ells marxen renegant de tot això i què fem? Continuar matxacant-los. Aquest és el missatge que es vol donar a totes les persones que volem que surtin d’aquesta espiral d’odi que és Vox? De totes maneres, no ens recolzem en ningú. Ens donen suport grups de tot tipus».
Serà l’alcaldable del PSC a Tarragona en les eleccions municipals del 2027?
«El candidat o candidata serà el que decideixi la militància del PSC a la ciutat».
Li agradaria repetir?
«Has de continuar volent ser alcalde mentre tinguis il·lusió i projecte. I jo ho tinc».