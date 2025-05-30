Diari Més

El nou Pla Local de Joventut busca incidir més als barris de Tarragona

L’Ajuntament presenta les accions a seguir els pròxims 4 anys

Imatge de l’acte de presentació del nou Pla Local de Joventut.

Imatge de l’acte de presentació del nou Pla Local de Joventut.Joan Carles Borrachero

Oriol Castro
Oriol Castro

«Intentem apropar-nos al màxim a la realitat juvenil». Sota aquesta premissa, l’Ajuntament de Tarragona va presentar ahir el nou Pla Local de Joventut, que marcarà les accions a seguir fins al 2028. Els programes que el conformen són fruit d’un procés participatiu amb més de 4.000 persones al llarg de quatre anys: joves, professionals que treballen amb joves, entorn proper i grups municipals. 

Arran de les aportacions recollides mitjançant els diferents mecanismes s’han establert els reptes i fites que regiran aquest Pla. Un dels principals, serà l’emancipació dels joves, cada cop més complicada.

Nova sala de creació

«Volem acompanyar-los. Així, connectem les demandes del jovent i les polítiques que fem», va exposar Guillermo García, conseller de Joventut. El consistori continuarà amb diverses accions que ja han funcionat en els últims anys i n’impulsarà de noves. Un exemple és que es crearà una sala de creació visual a l’Espai Jove Kesse que vol «potenciar la formació i creació» en aquest àmbit.

Un altre dels eixos més importants serà el benestar emocional dels joves. «Cal destinar-hi recursos. Pretenem ampliar els serveis i diversificar les polítiques per poder arribar als diferents perfils», va apuntar el conseller. I també es volen ampliar i intensificar els serveis prestats als barris. «Ens preocupa el codi postal. Perquè segons el codi postal l’accés a certes polítiques o serveis, com la cultura, són més difícils o estan condicionats», va explicar l’edil. 

Els espais juvenils com l’Espai Jove Kesse o l’Oficina Jove tenen una valoració mitjana superior a 9 punts sobre 10, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament. Tot i això, l’estudi demostra que cal millorar-ne l’accessibilitat territorial i fer-los més coneguts entre el conjunt de joves, aproximant-los especialment als barris de Ponent.

