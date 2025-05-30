Societat
El nou Pla Local de Joventut busca incidir més als barris de Tarragona
L’Ajuntament presenta les accions a seguir els pròxims 4 anys
«Intentem apropar-nos al màxim a la realitat juvenil». Sota aquesta premissa, l’Ajuntament de Tarragona va presentar ahir el nou Pla Local de Joventut, que marcarà les accions a seguir fins al 2028. Els programes que el conformen són fruit d’un procés participatiu amb més de 4.000 persones al llarg de quatre anys: joves, professionals que treballen amb joves, entorn proper i grups municipals.
Arran de les aportacions recollides mitjançant els diferents mecanismes s’han establert els reptes i fites que regiran aquest Pla. Un dels principals, serà l’emancipació dels joves, cada cop més complicada.
Nova sala de creació
«Volem acompanyar-los. Així, connectem les demandes del jovent i les polítiques que fem», va exposar Guillermo García, conseller de Joventut. El consistori continuarà amb diverses accions que ja han funcionat en els últims anys i n’impulsarà de noves. Un exemple és que es crearà una sala de creació visual a l’Espai Jove Kesse que vol «potenciar la formació i creació» en aquest àmbit.
Un altre dels eixos més importants serà el benestar emocional dels joves. «Cal destinar-hi recursos. Pretenem ampliar els serveis i diversificar les polítiques per poder arribar als diferents perfils», va apuntar el conseller. I també es volen ampliar i intensificar els serveis prestats als barris. «Ens preocupa el codi postal. Perquè segons el codi postal l’accés a certes polítiques o serveis, com la cultura, són més difícils o estan condicionats», va explicar l’edil.
Els espais juvenils com l’Espai Jove Kesse o l’Oficina Jove tenen una valoració mitjana superior a 9 punts sobre 10, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament. Tot i això, l’estudi demostra que cal millorar-ne l’accessibilitat territorial i fer-los més coneguts entre el conjunt de joves, aproximant-los especialment als barris de Ponent.