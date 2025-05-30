Patrimoni
L’Ajuntament de Tarragona consolidarà Ca la Garsa, on no s’hi actua des de fa set anys
Les obres permetran reobrir el carrer Talavera. «A futur, l’objectiu és museïtzar l’espai», diu el conseller Nacho García
Després de molts anys, l’Ajuntament de Tarragona actuarà a Ca la Garsa. El consistori ha licitat els treballs per a consolidar les estructures de les restes medievals. Les obres preveuen estar acabades enguany. «La sensació és de ‘per fi’. Fa 7 anys que el carrer Talavera està tancat i, des d’aquest govern, es va decidir des del primer moment que s’havia de reobrir», expressa Nacho García Latorre, conseller de Patrimoni.
Els treballs tenen un pressupost d’uns 112.000 euros, amb IVA. El 2018 es va fer l’última actuació d’emergència a l’emblema del call jueu tarragoní. «No podem tenir el carrer tancat com el tenim per un problema de subjecció dels murs. Ca la Garsa era una prioritat i així ho hem demostrat», exposa el conseller. Els treballs permetran retirar la bastida existent i consolidar els diferents arcs del call jueu de Tarragona.
De cara al futur, el govern municipal es planteja la seva posada en valor. «L’objectiu és museïtzar l’espai i generar un patrimoni històric de la ciutat que vaig més enllà del llegat romà. Ca la Garsa forma una part essencial en aquest intent», afegeix García. Aquest objectiu es planteja a mitjà termini. La previsió dels treballs és que puguin començar cap a l’estiu i abans d’any estiguin enllestides.
De l’edifici se’n conserven un conjunt d’arcs apuntats estructurals de carreus. A nivell de planta baixa hi ha tres arcs diafragmàtics apuntats paral·lels a la façana de la plaça dels Àngels, que devien conformar una sala rectangular, segons el Cercador de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.
Dues arcades de menors dimensions, també apuntades, es conserven perpendiculars a les anteriors. Precedint les tres arcades primeres es constata l’estructura d’un pòrtic amb un altre arc apuntat, que devia precedir l’edifici pròpiament dit i, a nivell superior, un altre arc apuntat de les mateixes dimensions que els inferiors.
Intervencions modernes
S’hi poden veure també altres intervencions menors d’època moderna. Al carrer de Talavera, adjacent a l’edifici de ca la Garsa, s’hi conserven també dos arcs apuntats. Part de l’edifici era fet de carreus, però majoritàriament era fet de tàpia. A nivell arqueològic s’hi han documentat una sèrie de nivells que van des d’època baiximperial (segles V-VI) fins a l’actualitat.
Ca la Garsa va ser enderrocat amb autorització de l’Ajuntament de Tarragona, ja que en aquell moment era en molt mal estat de conservació i s’hi volia fer un edifici nou, que de l’antic només havia de conservar l’arc gòtic que es veia a la planta baixa de la façana principal i que era protegit pel planejament municipal. En aquest projecte també es conservaven uns arcs laterals, que eren tapiats però visibles.