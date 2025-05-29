Successos
Vandalitzen el nou local de VOX a Tarragona hores abans de la seva inauguració
La nova seu, ubicada al carrer Pere Martell, ha aparegut amb pintades amenaçadores i el sabotatge del pany
Aquest matí, el nou local de VOX situat al carrer Pere Martell de Tarragona ha estat objecte d’un acte vandàlic, poques hores abans de la seva inauguració oficial prevista per aquesta tarda. La reixa i les parets del local han aparegut cobertes amb pintades amenaçadores, fet que ha obligat a intervenir una empresa de neteja especialitzada, que ha utilitzat aigua a pressió per eliminar els grafits.
A més, el pany de la reixa metàl·lica ha estat inutilitzat amb cola o silicona, motiu pel qual s’ha requerit la presència d’un serraller per poder accedir a l’interior del local.