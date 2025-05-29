Mobilitat
Restriccions al trànsit a Tarragona a causa d'unes obres a l'Avinguda Catalunya
L’actuació s’allargarà un mes i suposarà que es talli la via des de Montoliu fins a la rotonda dels Quatre Garrofers
Les obres a l’Avinguda de Catalunya de Tarragona que van començar ahir dimecres afectaran al trànsit rodat durant un mes aproximadament. Aquesta actuació consisteix en la construcció d’un pas de vianants elevat davant dels números 47 i 49, la retirada de l’esquena d’ase que hi ha a la calçada, l’arranjament d’embornals i també de la part de la vorera més propera a aquest pas de vianants elevat.
Per tal d’executar aquestes obres, s’ha tallat el trànsit a l’Avinguda de Catalunya des de la cruïlla amb l’Avinguda Marquès de Montoliu fins a la a rotonda dels Quatre Garrofers, només en direcció a l’Avinguda d’Andorra. El trànsit sí que està obert en el sentit contrari, en direcció al Portal del Roser. Durant el dia d’avui s’ha reforçat la senyalització per alertar als conductors d’aquests canvis en la circulació.
Així doncs, s’anul·len les parades d'autobusos a Claret i Montoliu i com a parades alternatives hi ha Pl. Imperial Tàrraco i Quatre Garrofers. Les línies 22 i 55 només tenen afectació en el recorregut, però no en l’anul·lació de parades.