Música
A la conquesta del Liverpool dels Beatles
Aquest dijous i demà divendres la banda tarragonina Los Glosters actuarà la mítica sala The Cavern en el marc del festival International Pop Overthrow, on presentaran els temes del seu últim disc
La matinada d’aquest mateix dijous Los Glosters han aterrat a Liverpool per actuar a The Cavern, el mític local on els Beatles van fer les primeres passes. La banda tarragonina hi actuarà en el marc de l’International Pop Overthrow, un festival de música que aplega durant diversos dies bandes d’arreu del món.
Aquesta és la tercera vegada que Los Glosters, banda tarragonina formada el 1997, tocarà en aquest escenari carregat de llegenda. «Quan ens criden, sempre diem que sí. Primer, perquè tocar a l’estranger sempre ens agrada molt. I, després, perquè és un lloc mític», admet Evan Dedes. El bateria de Los Glosters explica que totes les actuacions tenen una durada de mitja hora i que ells aprofitaran aquest temps per presentar les cançons del seu últim disc d’estudi, Cuatro (Clifford Records).
«Com que ho hem de concentrar en trenta minuts, hi anirem amb tota l’artilleria», avisa l’Evan. Los Glosters faran una doble actuació, perquè el festival es desplega en dos espais que es troben un davant de l’altre. D’una banda, aquest dijous tocaran a The Cavern Pub, i demà divendres pujaran a l’escenari de The Cavern Club.
«Per entendre’ns, serien espais assimilables al Cau i la Sala Zero de Tarragona», explica el bateria. El seu repertori inclourà les quatre cançons del seu últim disc: Los ciclones, Las noches del Stone, Recuerdos de ayer i El primero en morir, una adaptació del First of the gang to die, de Morrissey.
«Encara que aquesta serà la tercera vegada que tocarem a The Cavern, no tenim cap ritual ni tradició», admet l’Evan. «Ens farem una foto als camerinos i, quan s’acabi, anirem a prendre unes pintes», bromeja. L’Evan explica que «allà, quan la gent plega de treballar, se’n va al pub a fer unes birres, i per això és un lloc on s’escolta molta música en directe».
Los Glosters va arrencar fa prop de quatre dècades a partir de la dissolució d’un grup anterior, els PiRATS. Després de diversos concerts i col·laboracions, el 1998 van publicar el seu primer Ep (Uh la la) i el 2002 el seu primer treball homònim amb Animal Records.