Seguretat
El port de Tarragona prova l'ús de drons per detectar gasos dins el recinte portuari
El test es fa conjuntament amb Bombers i els aparells permeten identificar i notificar al moment les concentracions
El port de Tarragona ha fet un exercici per provar l'ús de drons per detectar gasos dins el recinte portuari. Al test hi ha participat personal de l'Autoritat Portuària, dels Bombers de la Generalitat i de les empreses proveïdores dels dispositius. S'han fet servir drons equipats amb sensors que fan la monitorització d'una zona i transmeten dades en viu de les concentracions de fins a cinc gasos diferents que poden detectar. En concret, s'ha mesurat oxigen, monòxid de carboni, sulfur d'hidrogen i atmosfera inflamable. L'objectiu ha estat comprovar les prestacions, rendiment i efectivitat dels aparells.
La voluntat del port és incorporar els aparells com a elements de vigilància que també puguin detectar diòxid de nitrogen (NO2), ozó (O3), diòxid de sofre (SO2), clor gasós (CI2), partícules i compostos orgànics volàtils (COV). Tots ells són indicadors de contaminació en cas de fuita, incendi o explosió, de manera que jugaran un rol clau a l'hora de detectar un incident o situació d'emergència.