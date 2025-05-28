Successos
Detingut un home per robar un catalitzador a l'aparcament de l'Horta Gran
El detingut, de 53 anys, va intentar fugir quan va veure arribar la patrulla de la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d’un delicte de furt i de danys lleus. Els fets van passar aquest dilluns, cap a les 15.20h, quan la Sala de Coordinació i Atenció Ciutadana (SCAC) va rebre una trucada alertant que a l’aparcament dissuasiu de l’Horta Gran hi havia un home amb actitud sospitosa i que semblava que havia sostret alguna cosa d’un vehicle que hi havia aparcat.
Ràpidament, una patrulla es va desplaçar fins a l’aparcament i va localitzar l’home, gràcies a la descripció que es va facilitar, que en veure la patrulla va intentar fugir. Els agents el van retenir mentre comprovaven la bossa que duia a sobre. A l’interior hi havia un catalitzador, una serra caladora i un gat hidràulic.
Després de ser preguntat pels agents, l’home va afirmar que els objectes eren seus i que el catalitzador l’havia sostret d’un vehicle aparcat. Els agents ho van comprovar i, a les 15.30h, l’home va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de furt i de danys lleus.