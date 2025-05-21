Laboral
Gran part del comitè d’empresa de la brigada de Neteja de Tarragona abandona l’UGT
La causa principal són les desavinences amb el secretari general d’UGT Serveis Públics, Joan Reinaldo
Fractura, ara ja definitiva, dintre d’UGT a Tarragona. Set membres del comitè d’empresa de la Brigada de Neteja. inclòs el seu president, han abandonat el sindicat i passaran a ser independents. Cal destacar que el comitè està conformat per 13 treballadors. «La principal causa són les nostres desavinences amb el secretari general d’UGT Serveis Públics, Joan Reinaldo. No estàvem conformes amb el representant que el sindicat ens havia nomenat. Res més», exposa Luis Blanco, president del comitè d’empresa.
Els treballadors van comunicar ahir la seva marxa i expliquen que dintre de la plantilla hi ha també moltes baixes. Així, UGT perdrà la seva secció sindical a FCC, l’empresa gestora del servei.
«Van per lliure»
«Van per lliure. No ens han donat explicacions. Entenem que l’empresa hi té un interès darrere. Nosaltres continuarem lluitant pels serveis i condicions que la ciutat mereix», exposa Joan Reinaldo. La fractura s’ha fet definitiva aquesta setmana, però el seu origen no és recent i Blanco i Reinaldo es llançaven retrets mutus els darrers mesos.
L’última mostra d’aquest trencament es va evidenciar fa pocs dies, quan des d’UGT Serveis Públics es va anunciar una vaga indefinida al servei de brossa. Però hores després d’anunciar-la, des del comitè d’empresa es va desmentir.
Set independents
Així tot, el comitè d’empresa quedarà composat per set membres independents, quatre d’USOC i dos d’UGT. Els treballadors compareixeran de nou, si no s’anul·la la cita abans, aquest divendres davant el Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), on també compareixerà FCC. La trobada té com a objectiu arribar a un acord per a aplicar el nou conveni. Un pacte que, si l’empresa no canvia de postura, ara per ara sembla impossible.
Fonts del comitè d’empresa indiquen que està sobre la taula una nova reunió a tres bandes: Ajuntament, FCC i comitè per divendres, abans del TLC. Però no s’ha convocat oficialment. La trobada es podria produir després que l’alcalde Rubén Viñuales mogués fitxa i enviés un escrit a l’empresa a mode d’aclariment i demanant a l’empresa que apliqui el nou conveni.