Actes
La Tarraco Arena acull la XXVII Convenció Nacional del Grup Tecnocasa amb més de 4.000 assistents
Una jornada clau per al sector immobiliari i financer que reuneix professionals d’arreu d’Espanya, Itàlia, França i Mèxic
La ciutat de Tarragona es converteix aquest cap de setmana en el centre neuràlgic del sector immobiliari i financer amb la celebració de la XXVII Convenció Nacional del Grup Tecnocasa. L’esdeveniment, que tindrà lloc a la San Miguel Tarraco Arena, reunirà més de 4.000 participants, entre franquiciats, agents immobiliaris i financers, així com personal de la seu central de Barcelona i de les diferents delegacions de l’Estat espanyol.
També hi seran presents representants internacionals procedents de països com Itàlia —d’on és originària la marca—, França i Mèxic, reforçant així el caràcter global d’una trobada que per primera vegada es duu a terme a Tarragona, després de celebrar-se en anteriors edicions a ciutats com Màlaga i Santander.
La convenció estarà presidida per Vittorio Rossi, president del Grup Tecnocasa a Espanya, qui liderarà una jornada en què es farà balanç de la situació actual del grup, s’analitzarà l’estat dels sectors immobiliari i financer, i es donaran a conèixer els objectius estratègics per als pròxims mesos, entre els quals destaca l’ambició d’assolir les 1.000 oficines franquiciades al país.
L’acte també inclourà el reconeixement a les millors oficines i professionals del grup durant l’any anterior, amb una gala que comptarà amb presentadors i actuacions de primer nivell.
Amb més de 920 punts de venda repartits arreu d’Espanya a través de les marques Tecnocasa, Tecnorete i Kìron, el grup es manté en constant creixement. L’any 2024, les seves xarxes van intermediar més de 17.000 operacions de compravenda i Kìron va ajudar més de 6.500 famílies a accedir al finançament per adquirir un habitatge. Des de la seva arribada a Espanya el 1994, Kìron ha facilitat l’obtenció de crèdit a més de 150.000 famílies, mentre que les xarxes immobiliàries han participat en més de 282.000 operacions.
A Catalunya, el Grup Tecnocasa disposa de més de 110 oficines, dues de les quals a la mateixa ciutat de Tarragona.