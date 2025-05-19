Mobilitat
El carril bici del carrer Pere Martell de Tarragona desapareixerà entre juny i juliol
Estava previst per a la primavera, però finalment es recuperarà el tercer carril per a vehicles durant aquest estiu
L’eliminació del carril bici del carrer Pere Martell es produirà, finalment, a principis d’estiu. L’Ajuntament de Tarragona tenia la intenció de treure’l durant la primavera, però, ara, la previsió municipal és que s’acabi suprimint entre juny i juliol. Tal com va explicar el conseller d’Urbanisme, Nacho García Latorre, al Diari Més, la decisió de suprimir-lo està consensuada amb la plataforma veïnal Treballem per Pere Martell.
Aquest canvi comportarà també la recuperació del tercer carril de circulació per a vehicles, el qual va desaparèixer amb la construcció d’aquest vial per a bicicletes ara fa quatre anys. La «infrautilització» d’aquesta instal·lació, així com les queixes per part dels residents de la zona han estat les principals raons que han portat el govern municipal a decantar-se per la seva eliminació.
L’octubre de l’any passat, la plataforma Treballem per Pere Martell va presentar gairebé 400 firmes a l’Ajuntament per a reclamar la supressió d’un carril bici que es va implementar el juny del 2021. Va ser un projecte impulsat pel govern de Pau Ricomà (ERC) i que, des de bon principi, va generar disparitat d’opinions entre la ciutadania.
Els veïns que hi estan en contra consideren que és «problemàtic» tant per als comerços com per als residents de la zona. En aquest sentit, assenyalen el perill que suposa en les entrades i sortides dels aparcaments privats, ja que els cotxes han d’envair aquest vial.
Quan es va instal·lar el carril bici al carrer Pere Martell, la idea era que, en una segona fase, es prolongués fins al barri del Serrallo. L’executiu de Rubén Viñuales, però, va acabar descartant la seva ampliació el passat novembre.
Després d’haver pres aquesta decisió, els socialistes creuen que «no té sentit» mantenir el tram actual entre la plaça Imperial Tàrraco i l’avinguda Ramón y Cajal, el qual també genera «problemes d’espai» als autobusos municipals. És habitual veure cotxes i camions aparcats en doble fila al carrer Pere Martell, que compta amb diverses parades de l’EMT.
Cal recordar que la decisió del govern municipal no ha agradat a tots els grups de l’oposició. Mentre que Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox s’hi han mostrat a favor; tant En Comú Podem com Esquerra Republicana s’hi han oposat frontalment.
Possibles canvis a futur
Amb la recuperació del tercer carril per a vehicles, l’actual vial per a bicicletes tornarà a convertir-se en una filera d’aparcament. El consistori va plantejar als veïns l’opció d’instal·lar plataformes ocupant places d’estacionament per col·locar-hi les terrasses dels bars.
Així, es guanyaria espai per als vianants en unes voreres que es podrien ampliar en un futur. De moment, s’ha descartat a curt termini, ja que és un projecte que tardaria a executar-se.
Pere Martell perdrà el seu carril bici, però dos carrers propers en guanyaran un en els pròxims mesos. L’Ajuntament de Tarragona asfaltarà les avingudes Prat de la Riba i Andorra i aprofitarà que es repararà la calçada per fer altres modificacions en ambdós carrers, com la instal·lació d’un carril bici.