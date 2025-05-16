Tarraco Viva
Camp de Mart: zona de jocs i de gresca romana
Uns dos mil infants van jugar com es feia a Tàrraco en una gran jornada d’aprenentatge en el marc del festival romà Tarraco Viva
El rebombori del Camp de Mart ahir al matí segur que era molt semblant al que es vivia a Tàrraco a l’Amfiteatre o el Circ abans d’un gran espectacle. Infants de diferents col·legis baixaven dels seus autobusos i no posaven un peu a la Tarragona del segle XXI, sinó a la Tàrraco del segle I abans de Crist. Vestits de romans, molts joves esperaven els estudiants per a donar-lis les indicacions i preparar-los per a gaudir del Camp d’Aprenentatge.
Un cop dins el recinte, la gresca era comuna entre tots els infants, que corrien pels jardins per a començar un dels més de 130 jocs romans disponibles. I n’hi havia de tot tipus. Jocs de tir amb arc, d’estratègia, de provar-se vestits, maquillatges i perfums. «Migue, Migue, Migue!», animaven uns nens a un company seu, que donava cops de puny a un sac que penjava d’un arbre. Alhora, només uns metres més enllà, se sentia aclamar «Rei Albert! Rei Albert!». Un rei molt jove anava assegut ben còmode en un carro que arrossegaven els seus súbdits, mentre rebia les lloances del seu poble. El monarca se’ls mirava orgullós i donava un recorregut per tot el Camp de Mart. També hi havia qui jugava a nines i jocs on s’havia d’embolicar un nadó amb els teixits i bandes d’abans. O qui, amb les mans lligades, participava al joc dels anells i s’acotxava a la gespa per a buscar i recollir les joies.
A l’auditori, la cridòria dels jardins es feia fonedissa i els infants s’asseien per a gaudir d’un espectacle de lluites de gladiadors. «Roma estava en diverses guerres. I alguns soldats morien a la guerra i alguns altres eren esclavitzats», explicava el narrador a l’escenari. Els petits aprofitaven per esmorzar als seients. «Al principi no s’anomenaven gladiadors, sinó bustuaris, perquè lluitaven a prop d’una pira a l’hora d’incinerar un noble», s’exposava. Els infants miraven atents, tot i que quan de debò xalaven era quan l’acció arrencava i els diferents gladiadors lluitaven.
De generació en generació
«Heu vingut a jugar, però també a aprendre. Algun dels vostres professors van venir aquí com alumnes», va expressar l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en l’acte d’inauguració del camp. Una jornada que ja té més de 20 anys d’història i per la que han passat moltes generacions, que han compartit la gresca romana de Tàrraco. En aquesta edició, hi van passar 2.000 nens i nenes. «Un joc més i marxem!».