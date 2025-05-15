Habitatge
Tarragona preveu sumar un miler d’habitatges de protecció oficial en els pròxims cinc anys
L’Ajuntament inscriu nou finques a la convocatòria de reserva pública de solars de la Generalitat
L’Ajuntament de Tarragona preveu la construcció d’un miler d’habitatges de protecció oficial (HPO) en els pròxims cinc anys. El conseller d’Urbanisme i president d’SMHAUSA, Nacho García Latorre, va presentar ahir els nou solars municipals que ha inscrit el consistori al registre a la convocatòria de reserva pública de sòls impulsada per la Generalitat. A través d’aquesta iniciativa, l’administració autonòmica pretén construir 50.000 pisos de lloguer social a tota Catalunya abans del 2030.
«L’habitatge és un dels principals problemes que té la nostra societat, sobretot la gent jove», va assenyalar el tercer tinent d’alcalde, qui va refermar el «compromís» de l’Ajuntament per «garantir el dret i l’accés a un habitatge digne a qualsevol persona». García Latorre destacava que el consistori va invertir un milió d’euros en la compra de pisos «a través del tanteig i retracte» per a destinar-los a lloguer social i que enguany s’hi destinarà el doble de diners. Tanmateix, recordava que actualment s’estan construint 192 pisos de protecció oficial al PP-10, a tocar de Campclar.
A aquests, s’afegiran els 827 que es podran edificar, com a màxim, en els nou solars que l’Ajuntament ha inscrit en el registre de la Generalitat. El president d’SMHAUSA remarcava que les finques estan «repartides per tota la ciutat» per evitar que tots els habitatges socials que es creïn es concentrin a Ponent, com havia estat passant fins ara.
Ubicacions repartides
A principis d’abril, després de la primera Comissió Bilateral entre el Govern català i l’Ajuntament, el consistori ja va anunciar la cessió de cinc solars per a la construcció d’uns. Finalment, el consistori n’ha inscrit quatre més. Alguns d’aquests estan situats a la zona del PP-10. Es tracta de la finca M5-A, que és propietat d’SMHAUSA, i l’M5-B, que pertany a la Generalitat, on es podrien fer 87 i 150 habitatges, respectivament. Ambdues es troben al número 3 del carrer Virginia Wolf. L’altre terreny disponible és l’M6-E, situat a la plaça Antònia Pentinada i que també és propietat del servei municipal d’habitatge, que permetria la creació de 65 pisos socials.
Hi ha un darrer solar a Ponent, al número 13 del carrer d’Accés a la Floresta, on es poden construir fins a 231 habitatges. En aquest cas, l’Ajuntament n’és la propietària. També ho és d’un solar de la Part Baixa, al carrer Floresví Garreta número 6, on es podrien crear 65 habitatges. SMHAUSA també ha cedit un terreny de la Vall de l’Arrabassada, situat número 27 del carrer Joan Fuster, on es poden construir 65 pisos de lloguer social.
Igualment, s’ha inscrit un solar ubicat a Pont i Gol, que és de la mateixa Generalitat i permetria la creació de fins a 119 habitatges. Finalment, l’Ajuntament ha ofert la finca municipal de l’avinguda Vidal i Barraquer, que podria acollir 80 pisos, i una altra del carrer Calderers, a la Part Alta, on se’n podrien construir cinc. El conseller García Latorre explicava que aquests dos solars els podria desenvolupar la Generalitat, que es preveu que faci licitacions conjuntes per impulsar la construcció d’HPO en diferents solars del país alhora.
Pel que fa a les promocions que estan a càrrec de l’Ajuntament de Tarragona, el conseller d’Urbanisme assenyalava que encara s’ha de «definir» com es costejaran les obres. Ja pots ser a través de fons propis o per les vies de finançament que ha obert la Generalitat. El passat març, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va anunciar que la conselleria d’Habitatge havia activat 500 MEUR per a executar aquest pla que preveu la creació de 50.000 habitatges públics arreu de Catalunya.